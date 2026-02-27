每日杂志｜迎「团进团出」禁区 串连景点丰富体验 打卡式观光乏经济效益 冀团费补贴带动人流

近年政府逐步解禁边境禁区，将沙头角、红花岭等地纳入旅游版图。有旅游业界人士表示，开放边境禁区景点具吸引力，能将传统商业区人流分散至乡郊，并为地区经济注入动力。惟有民间组织指出，沙头角开放后，部分旅客只是「打卡式」观光，停留时间短，经济效益未能持久，不少新店舖因人流回落而相继结业，期望当局未来能规划更多特色旅游路线，串连禁区景点与村落，丰富旅客的历史、文化及艺术体验。

本港早于2022年6月起首阶段开放沙头角边境禁区，供持有效禁区许可证的旅客进入，认识当地历史文化、自然风光及旅游景点。保安局回复指，开放沙头角边境禁区计划实施至今运作畅顺，已有接近31万人次以旅客身分申请禁区许可证进入沙头角；计划取得旅游业界、旅客和居民十分正面的回应。

「深度游（香港）」董事总经理黄杨程表示，公司至今已协助逾1万人次旅客申请沙头角旅游禁区许可证，现时每月仍举办至少10个沙头角旅行团，每团约30至100人不等，客源9成为本地旅客。除传统长者团外，近期亦有不少中小学包团，并接待来港进行学术交流的广东省大学生，带领他们体验客家文化、认识沙头角的边境历史，整体评价不俗。

中英街内竖立多块界石，昔年用以标明「中英地界」。

半日游欠深度 食档礼品店昙花现

惟他坦言，区内餐饮设施主要服务居民，难以应付大量旅客，因此旅行社多安排半日游行程，或将用餐环节移至禁区以外进行。

沙头角故事馆馆长李以强不讳言，目前沙头角的「神秘感」正逐渐消退。他提到，当初为配合沙头角开放，政府将废地整建成中英街花园，并增设火车头摆设及海滨观景台，提升社区整体环境。他指，2024年初全面开放时，政府资助旅行团一度带来大量人潮与商机，居民纷纷开设餐厅、小食档及礼品店，然而随着下半年资助结束及天气转热，人流迅速回落，不少新开店铺于年底相继结业，社区经济重回平淡。

他续指，不少旅客以「打卡式」观光为主，对边境历史及客家生活文化认识有限；加上禁区范围较小，若缺乏导赏员讲解，旅客往往在一小时内便可走完整个行程。此外，沙头角本为连接吉澳、鸭洲及荔枝窝的集散点，但他指由于旅客未能即兴进入禁区乘搭街渡，使用率一直偏低，未能充分发挥枢纽功能。

据悉，沙头角中英街最快下月开放参观，首阶段采取「团进团出」形式及设每日配额。

沙头角故事馆馆长李以强期望，政府与业界推出更多串连村落的特色旅游路线。

串连村落 多元体验添重游诱因

李以强建议政府与业界可透过设计完善的旅游路线，串连邻近的吉澳、鸭洲及荔枝窝等各具特色的村落，为旅客带来更多元的体验。他举例指，前往鸭洲可欣赏独特的海蚀地貌，或去荔枝窝品尝地道的客家菜，相信透过不同特色路线，能增加重游诱因。

消息指，沙头角中英街最快于下月以「团进团出」的方式予旅行团参观，并设每日配额。旅游促进会总干事崔定邦认为，对绝大多数未曾到访的香港市民具一定新鲜感，「这是有吸引力的旅游项目，我相信可以长期去做的。」他透露，政府已与业界就配额分配与开放细节进行初步讨论，预计初期旅客人数不会太多，相关导游配套问题不大，并强调需在发展旅游与居民作息之间取得平衡。

黄杨程表示，业界近期已接获不少查询，预计名额会以抽签方式分配。他亦期望政府可再次提供团费补贴，降低参团成本，带动人流。

李以强则预料，开放中英街或会与初期开放沙头角时，带来短暂热潮，惟担心若仓促于下月推出，准备或未臻完善。他指，目前能前往中英街，及深入熟悉该地历史的导游人数有限，若讲解深度不足，行程或流于表面观光及购物，影响旅游体验，「正式开放之前，是不是需要先训练导游？」

沙头角以外，政府去年亦豁免乘坐专营小巴，经横沥至莲麻坑村村口的一段边境禁区路段，往返莲麻坑村的市民及旅客毋需申请禁区通行证。

红花岭郊野公园保存许多边境军事遗迹。 政府新闻处

莲麻坑矿洞曾是本港规模最大的铅矿场。 政府新闻处

研承载力 护生境保村民安宁

李以强指出，邻近的红花岭郊野公园内拥有边境军事遗迹，如日军机枪堡、战壕及麦景陶碉堡，建议政府考虑将该些建筑转化为「历史展览馆」，打造兼具抗战历史与自然景观的行山路线。此外，莲麻坑村亦拥有采矿历史与客家村落特色，但前往矿洞需攀爬逾900级石级，加上村民重视生活安宁，提醒推广时必须加强宣导，以减少对居民的滋扰。

绿色和平项目主任夏淳权指出，边境地区蕴藏多个生态敏感地带，推动旅游时应先进行承载力研究，不仅计算旅客人数，更要分析不同生境对人为干扰的忍受程度，以及旅客期望的体验模式。政府再因应相关数据，制定具体行为指引与限制，确保发展与保育并行。

他又提到，过去西贡曾出现过度旅游的情况，建议政府提前进行旅客趋势研究，检视现行法例是否存在漏洞，并建立清晰的政策指引与执法机制，让前线部门有法可依，防止破坏行为发生。

环团冀适时调整旅游策略 减少生态影响

保安局早前向立法会提交文件，拟年中开放米埔部分禁区，并修订边境禁区界线。有环保团体表示，开放米埔能让市民欣赏高价值自然环境，但米埔属生态敏感地带，冀政府以科学为本，根据长期监测结果适时调整旅游策略，以减少对生态的影响。

世界自然基金会香港分会（WWF）米埔保护区及迁飞路线保育项目总监文贤继表示，适度开放米埔有助增加公众对生物多样性的认识及环保意识，惟米埔属国际重要湿地的一部分，多年来人为干扰极低，已形成生态价值极高的环境，一旦人流急增而欠缺有效管理，将对栖息地及物种造成压力。

WWF多年来负责管理米埔及举办导赏团，文贤继分享，该会在保护区内设有19间观鸟屋、屏风及指定参观路线，配合入口消毒措施及严格行为守则，包括静音慢行、穿着素色衣物、不干扰野生动物及保持观赏距离等。

当局早前向立法会提交文件，拟修例取消部分米埔边境禁区。 保安局

黄色范围为政府建议取消的米埔边境禁区；绿色线则为修订的边境禁区界线。

进入米埔沼泽仍须申许可证

他预料，取消米埔部分禁区，可能导致公众误以为可以自由出入，增加误闯风险及查询压力，会研究增加人手，并加强监测。他亦提醒，日后进入米埔沼泽仍须向渔护署申请许可证，并非全面自由开放；一般公众可透过该会或其他保育团体的导赏团，以团体许可证入内。

文贤继亦期望政府以科学为本，根据长期监测结果适时调整旅游策略，旅游业界则可与保育机构合作，确保行程符合持续发展原则，旅客也应在到访前先了解该地生态价值，遵守自然守则。

大澳林村成功引入文创店可做借鉴

近日公布的《财政预算案》提出拨款2亿元，推出「北都城乡共融基金」先导计划，鼓励非政府组织和相关团体推展乡郊旅游项目。

旅游促进会总干事崔定邦表示，过往旅客多集中在尖沙咀、旺角及中环等传统商业区，导致部分地区生意应接不暇，另一些地区则缺乏客源支撑经营。他期望日后透过提升乡郊旅游的阔度，将旅客分散至不同地区，并延长他们留港的时间，从而保留具特色的地方及店舖。

旅游促进会总干事崔定邦表示，大澳、林村等乡村近年引入咖啡店、文创商店等，广受旅客欢迎。

他提到，大澳、林村等乡村近年成功引入咖啡店、文创商店等商业元素，广受旅客欢迎；若其他村落具备条件并愿意投入乡郊旅游，发展空间将大有不同，「透过注入商业元素，不仅能重振乡村活力，更能让当地居民实质受益。」他亦建议结合北部都会区规划，将分散的自然景点及乡郊串连成区域性旅游圈，便利旅客到访香港山野与乡郊。

绿色和平项目主任夏淳权亦强调，旅游发展应遵循「乡郊共融」原则，必须尊重当地村民及历史文化。他认为，理想的生态旅游应建立在旅客与社区的良性沟通上，并呼吁政府建立完善的政策或守则，避免「后知后觉」的补救模式，「自然环境一旦受损，可能产生不可逆转的情况，若让旅客看到被破坏的景观，最终也会损害旅游体验。」

记者：潘明卉