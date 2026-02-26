麦当劳员工晚宴一连三晚亚博筵开逾650席 颁发逾500个长期服务奖

马年伊始，香港麦当劳延续传统，一连三晚于亚洲国际博览馆举行年度员工晚宴，筵开逾650席，与近8,000名员工欢聚一堂，感谢全体员工过去一年麦麦坚守岗位，一同成就麦当劳50周年庆典的圆满成功，以及全年业务屡创佳绩的亮眼表现。香港麦当劳行政总裁黎韦诗于晚宴上致辞时，向全体员工表达谢意，并为员工打气及送上祝福。她说，2025年是香港麦当劳非常丰盛的一年，全赖每位同事在不同岗位上坚持和付出，麦当劳成功举办多个活动，与全港市民一同庆祝。

一连三晚亚博筵开逾650席 近8,000员工欢聚一堂

黎韦诗又特别感谢一众长期服务奖得奖同事，指他们多年来的敬业精神，与公司迈步向前，成就50周年这个辉煌的里程碑。她说「踏入马年，让我们一齐继续秉持『味美欢笑，共创共好』的信念，为顾客带来更多Happy Moments。」

不一样的员工晚宴 缔造「世一员工体验」

适逢香港麦当劳50周年主题花车早前于新春花车巡游亮相，公司特别准备了迷你版花车联同员工表演队将巡游带到现场，载歌载舞，让所有员工近距离感受当日的热闹气氛。晚宴更邀得多位人气歌手惊喜登场，包括人气王姜涛@MIRROR、麦当劳的全新茶饮代言人及《寻秦记》中的大热人物林峰、连续多年参与员工晚宴演出的 Dear Jane。表演嘉宾甫出场已旋即将现场气氛推向最高点，众人纷纷化身小粉丝走到台前大合唱，气氛热烈，大赞公司带来「世一员工体验」。

500个长期服务奖 逾150位服务逾20年

今年麦当劳共颁发逾500个长期服务奖，当中超过150位员工服务满20年或以上；表扬他们多年坚守岗位，麦麦贡献，成为公司营运与服务提升的最强后盾。同场亦颁发超过200个年度杰出员工奖，对一众表现出色、麦麦付出的前线人员予以肯定。今年大会在安排上更显心思，颁奖期间，由餐厅经理以歌声向得奖者送上祝贺。各餐厅团队亦在场内挥动灯牌为得奖者热烈欢呼，尽现麦当劳的凝聚力与团队精神。

晚宴由星级司仪森美及阿正（黄正宜）主持，他们延续搞笑风格为万众期待的抽奖环节增添热闹气氛，让员工于充满欢乐与归属感满溢的氛围中，共同庆贺这场专属于麦当劳员工的年度盛事。