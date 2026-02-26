铜锣湾Excellent Medical 涉无牌供RGA生发 两人被捕包括负责人及一名医生

衞生署今日（26日）表示，铜锣湾一间诊所涉嫌违反《私营医疗机构条例》（第633章）（下称《条例》），无牌营办日间医疗中心，两人被捕。该署早前接获线报，一间位于铜锣湾轩尼诗道458至468号金联商业中心未持有日间医疗中心牌照的诊所，涉嫌非法提供Regenera Activa（RGA）自体细胞移植程序。衞生署遂联同警方于今日采取执法行动，检获一批可用作RGA程序的器械和用具，以及相关纪录。行动中警方拘捕诊所负责人及一名医生。调查工作仍在进行中，衞生署会因应所搜集的资料及证据考虑检控。消息指，涉及的诊所名称为Excellent Medical。



此外，涉事医生在没有合适牌照的处所进行高风险医疗程序，未能保障病人的最佳利益，衞生署已把相关个案转介香港医务委员会跟进。



RGA程序涉及自体细胞移植。根据《条例》，移植任何细胞、组织或器官，包括自体移植物、同种异体移植物、异种移植物、经处理的组织或血液制品（例如高浓度血小板血浆）及皮瓣，均属《条例》订明的「附表医疗程序」。在无需留医的情况下施行该等程序，必须在持有有效牌照的日间医疗中心内进行。任何人士无牌营办日间医疗中心即属违法，一经定罪，可处罚款100,000元及监禁三年。



衞生署本月中已去信提醒全港医生，在施行RGA或其他《条例》订明的「附表医疗程序」前，必须核实相关处所是否持有合适牌照，切实保障病人的最佳利益和恪守注册医生专业守则。

