入境处2.27起放宽经常访港旅客登记e-道服务资格 两年内经机场入境两次即可

社会
更新时间：19:36 2026-02-26 HKT
发布时间：19:36 2026-02-26 HKT

入境处今日（26日）公布，明日起放宽经常访港旅客登记使用自助出入境检查（e-道）服务的资格，并简化登记使用e-道服务的程序。

在新安排下，持有有效旅行证件及多次旅游签证的旅客，若曾于过去24个月内经香港国际机场访港两次或以上，即可免费登记使用e-道服务。入境处指，成功登记后，旅客可于本港各出入境管制站使用e-道自助办理出入境检查手续，享受更便捷的过关体验。

另外，合资格并持有有效电子旅行证件的旅客于指定的e-道登记处登记时，只需出示入境时使用的有效旅行证件、拍照及签署同意书，无须采集指纹，便可完成登记手续。而持有非电子旅行证件旅客登记使用e-道服务的程序则维持不变。

