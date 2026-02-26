流感︱今年录5宗儿童严重个案 衞生防护中心 : 乙流个案回升 吁家长留意病童状况

衞生署衞生防护中心今日（26日）表示，虽然本地季节性流感活跃程度自一月中起呈持续下降趋势，但过去一星期有所回升，尤其是乙型流感。中心总监徐乐坚表示，今年至今已录得5宗儿童感染流感的严重个案，涉及的儿童年龄介乎6个月至15岁，其中3宗没有接种季节性流感疫苗。他提醒家长和照顾者，儿童患上流感，情况可能迅速恶化，所以一旦发现病童情况转差，例如出现呼吸急促、喘鸣、咀唇发紫、胸痛、神智模糊、持续发烧或抽搐等，必须立即前往急症室求医。

乙流占阳性呼吸道样本比例飙升至上周的逾21%

徐乐坚表示，中心的最新监测数据显示，上周（15日至21日）呼吸道样本中季节性流感病毒阳性百分比为2.29%，较前一周（8日至14日）录得的1.96%有所上升。同期公立医院的流感相关入院率为每一万人0.13宗，亦较前一周每一万人0.10宗有所上升。乙型流感占阳性呼吸道样本的比例则由一月底约6%逐步飙升至上周的逾21%，而甲型（H3）流感比例则由91%下降至71%。香港以外地区方面，日本和韩国的季节性流感活跃程度持续高企，而流行的病毒株由早前的甲型（H3）流感转为乙型流感，而日本更因乙型流感而出现另一冬季高峰，世界多地的乙型流感比率近期亦有所上升，包括中国内地、台湾、北美地区等。

其他呼吸道病原体方面，最新监测数据显示，鼻病毒／肠病毒及副流感病毒较为活跃，其中副流感病毒的呼吸道样本阳性百分比较一月有所上升。要预防呼吸道传染病，市民应时刻保持个人、手部和环境衞生。此外，高危人士到人多挤迫的地方逗留时，应佩戴外科口罩。任何人士出现呼吸道感染病征，即使症状轻微，亦应佩戴外科口罩及尽早向医生求诊，避免前往人多挤逼的地方，不应上班或上学。