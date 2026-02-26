科技园下月率本地创科企业赴西班牙及韩国参展 彰显香港国际创科中心地位

香港科技园公司将于3月初带领本地创科企业到西班牙巴塞隆拿，及韩国首尔参与三大创科盛事，包括3月2至5日的西班牙「世界移动通讯大会」（MWC）及「 4 Years From Now」（4YFN）展会、3月9至11日的韩国「BioCentury-BayHelix East-West Biopharma Summit 2026」，展示连接技术及生命健康科技方案，彰显香港作为国际创科中心的地位。参加MWC和4YFN的参展商包括香农图灵科技有限公司（Asmote）、Cresento Limited等21间香港创科公司及机构，韩国高峰会参展商则包括AilsynBio Limited和医克生物等5间公司。

21间香港创科公司参加西班牙MWC

Asmote总部位于内地，在香港成立子公司。公司专攻通讯、感知与人工智能运算（AI Edge）的5G与6G方案，提供通感一体（ISAC）与低轨卫星（LEO）通信技术方案，以26GHz毫米波（5G mmWave）技术应用于具身智能、无人机等新型移动终端的通讯与控制。随著香港积极推动低空经济发展，该方案在智慧城市、智慧港口与黑灯工厂等场景中展现卓越效率，并曾成功投得全球首个 26GHz 毫米波5G商用通讯项目，展现其技术在应用上的领先地位。

Asmote投资总监姚怡丰表示，公司技术已在香港市场落地，并于香港科技园设立试点项目。现阶段在港主要销售终端设备，可搭载于机械人及无人机上。谈及未来在港发展规模，她表示会持续加大投入，认为香港近年积极推动低空经济，无论物流配送或载人出行均有实际需求，而相关发展必然依赖通讯等基础设施。香港子公司亦将成为其海外拓展的重要据点，配合未来在沙特、日本、韩国等地的试点计划。

Cresento Limited开发人工智能（AI）护胫，能实时提供运动员的表现、球队排行名次等数据分析。其方案现时专为足球员而设，可无缝整合至他们的现有装备，方便适应使用。该方案正由原型阶段迈向试点合作，对象包括欧洲足球队、体育学院、运动科技平台与分销商。该护胫一方面毋须额外佩戴装置或多穿衣服，另一方面配合AI技术，更有潜力增加估计射球速度和传球、触球次数等新功能。

公司创办人及行政总裁Struan Gerard Dsouza表示，使用AI护胫，教练能更清楚掌握球员状态，包括谁的训练投入度最高、谁存在受伤风险，以及在比赛中应派哪位球员上阵，决策更具科学依据。共同创办人及首席技术总监Kushaj Dwivedi指，目前公司正与多支港超联球队洽谈合作，展望未来，团队希望将以往只有顶级球会才能负担的数据分析技术普及化，并逐步将应用场景从足球扩展到其他运动领域。他表示，产品在海外市场已开始获得关注，尤其在美国与日本市场，希望接下来藉MWC与欧洲顶级足球俱乐部建立联系，「欧洲职业体育市场庞大，将成为公司未来的核心拓展市场之一」。

共有21间香港创科公司及机构参加MWC和4YFN。

科技园在企业拓展提供重要支援

于韩国举办的「BioCentury-BayHelix East-West Biopharma Summit 2026」被誉为连接国际生物医药创新的旗舰级精品盛会。AilsynBio Limited以自家开发的AI模型，配合人类多组科学数据，发现全新疾病靶点并设计创新性的分子及识别药物特性，缩短药物开发时间。营运总监顾兆光表示， 公司目前已与来自不同地区的7家药厂建立合作关系，他们对系统及算法的反馈均十分正面。他透露，公司今年的研发目标，是找到临床前的药物分子，并于明年推进至人体实验阶段，最终希望能成功研发出具市场化潜力的创新药物。

医克生物是一家临床阶段的生物科技集团，总部位于香港科技园，专注创新免疫疗法—核酸药物及抗体，针对传染病、炎症、以及癌症。全球首创的爱滋病治疗性核酸疫苗 ICVAX，已成功完成一期临床试验，并取得令人鼓舞的成果，及即将进行二期临床。其他管线产品如针对癌症的核酸药物和抗体正在预临床阶段研究中。

行政总裁兼联合创始人金侠表示，公司正积极寻求国际合作机会，并持续搭建海外商务网络。香港科技园在企业拓展方面提供了重要支援，包括协助团队参与多个国际级展会，为公司开拓海外合作伙伴提供渠道。

记者：蔡思宇

摄影：何君健