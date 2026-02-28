网民太和商场险被扒手偷窃　高呼「偷嘢」获几名学生挺身追贼 社交平台发文盼寻英勇学生

有网民在社交平台发文，指自己日前和朋友来到太和商场附近，发现朋友的背囊被扒手拉开，幸好被她们发现，被发现后扒手立刻拔腿狂奔，几位罗定邦中学的男学生帮忙追贼。

网民险被偷窃 男学生们英勇追贼

有网民在社交平台Threads发文，指自己和朋友日前的晚上近9时左右，走到太和商场前爱和楼近商场前的楼梯，骇然发现朋友背囊被扒手打开。正打算偷窃时，恰好被楼主及朋友发现，扒手随即拔足狂奔。楼主和朋友于是大叫「偷嘢」，几位身穿罗定邦中学运动服的男学生听到后，毫不犹豫冲出去帮忙追贼。

盛赞学生临危不乱 热心勇敢

虽然最未能成功捉住犯人，但她亦衷心感谢「呢班学生咁临危不乱，咁热心，咁勇敢、咁有正义感，实在值得赞扬！」她又提到虽然已经将感谢电邮发至学生就读的学校，但「慌乱的姨姨我」忘记问他是就读的班级，「所以希望在threads上能把感谢传送出去」。

楼主在回应中亦有形容扒手的外貌，指是中年男人，大约170cm高，平头短发，身穿白色衣服，手拿黑色袋，皮肤黝黑，操普通话。她又指「唔知跟左我哋几耐至盯上我地两个女人仔。大家小心！」被网民问到偷窃的过程会否被商场闭路电视拍到时，楼主回应指事发时未走进商场，相信过程未被CCTV拍到，但她亦已在电子报案中心报案，希望警方可以多作巡视，减低街坊遇到扒手的机会。

网民大赞学生义举 同时叮嘱要小心安全

网民对几位男学生英勇之举也大加赞赏，有网民直言「大埔嘅好人好事靠你哋承传落去」、也有网民「希望可以揾到果班咁英勇既学生」，不过也有网民担心学生的安全：「罗定邦嘅同学仔做得好好，不过再有机会追贼，记得要注意安全，唔好受伤」。