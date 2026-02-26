TERA‑Award2026智慧能源创新大赛启动 UNCTAD与CISL加入成战略合作机构

TERA‑Award2026智慧能源创新大赛正式启动，并宣布与联合国贸易和发展（UNCTAD）及剑桥大学可持续发展领导力研究所（CISL）达成合作。各方将围绕前沿能源技术创新与气候解决方案落地，进一步整合国际资源，推动创新成果加速转化应用。此次合作标志著TERA‑Award在构建全球创新协作网络方面迈出关键一步，将为能源技术项目的国际化发展与规模化应用注入新动能。

TERA‑Award由李家杰于2021年发起，旨在以创新科技应对全球气候变化。经过数年发展，赛事已成为集高额奖金支持、应用场景对接、产业协同与资本赋能于一体的国际化创新加速平台，面向全球征集具备气候问题解决能力的前沿能源技术与创新团队，推动科研成果加速转化与规模化落地。

赛事已成为全球能源科技领域具有广泛影响力的专业赛事之一

当前，赛事已成为全球能源科技领域具有广泛影响力的专业赛事之一。此次加入UNCTAD与CISL作为战略合作机构，加快智慧能源系统与低碳技术的创新突破与应用推广。

作为联合国在贸易、投资与可持续发展领域的重要机构，UNCTAD将依托其全球政策研究优势与跨区域产业网络，为TERA‑Award项目提供支持，推动参赛项目更有效对接市场需求与应用场景，加速相关技术在国际范围内的推广与规模化应用。

剑桥大学可持续发展领导力研究所（CISL）则将发挥其在气候科技与能源创新领域的研究优势，为赛事注入前沿研究视角，提升评审体系的准则，发掘具科研价值与产业化潜力的高质量创新项目。

TERA‑Award 2026 报名通道已开启，有兴趣者可登录官网提交申请。

CISL冀助力最具潜力技术方案 实现规模化落地

TERA‑Award大赛执行主席陈英龙表示，UNCTAD、CISL与TERA‑Award在以创新科技推动气候问题解决的目标上高度一致。未来，赛事将通过国际机构与各地政府加强合作，推动优秀项目在真实场景中加速应用，为全球能源转型与气候行动提供可行技术方案。

剑桥大学可持续发展领导力研究院（CISL）执行主任兼首席创新官JamesCole表示，「在CISL，我们始终认为，加速能源转型是提升社会与市场长期韧性和可持续发展的关键所在。这一进程不仅势在必行，也为创新突破、资本布局以及具备全球规模潜力的解决方案带来了前所未有的机遇。此次与TERA‑Award携手合作，体现了我们对推动跨国创新协作的坚定承诺。我们希望通过这一平台，助力最具潜力的技术方案，不仅在科研层面保持领先，更能够在最迫切需要的领域实现规模化落地，产生切实而深远的影响」。

新增「AI×能源」赛道 百万美元奖金寻找创新突破

TERA‑Award2026在延续「绿色燃料与氢能、储能及能源转化、节能及CCUS、智慧能源系统」四大核心赛道基础上，新增并重点优化「AI×能源」与「新一代能源技术」两大赛道，进一步完善赛事在前沿能源科技领域的布局。

其中，「AI×能源」赛道聚焦两大方向：一是推动人工智能在能源系统中的深度应用，通过大模型、具身智能等技术提升能源系统运行效率与韧性；二是关注AI产业快速发展带来的耗能增长与碳排放压力，探索以低碳高效能源技术支撑人工智能可持续发展的解决方案。「新一代能源技术」赛道在可再生能源技术基础上，进一步纳入核聚变、小型模块化反应堆（SMR）等前沿核能方向，系统挖掘其在未来能源体系中的应用潜力。

TERA‑Award首席统筹官何成恩表示，人工智能正在重塑能源行业的效率结构，而资本深度介入决定技术从实验室走向产业化的速度。依托TERA‑Award构建的「技术—场景—资本」加速平台，优质能源科技项目可高效连接全球资本与产业资源，加速创新成果实现规模化应用与商业突破。

依托香港国际创新枢纽构建全球创新科技协同网络

在全球能源转型持续推进下，香港正积极落实《气候行动蓝图2050》，加快构建环境完善政策、应用场景多元、创新资源高度集聚的绿色发展生态，为能源科技成果转化及企业国际化发展提供重要支点。

作为TERA-Award的战略合作伙伴，香港特区政府投资推广署金融服务及科技、可持续发展环球总裁梁瀚璟表示：「香港正持续巩固其作为全球绿色科技与绿色金融中心的地位。TERA-Award再次证明，在有力政策支持、世界一流科研实力及高度国际化联通优势的协同推动下，香港成熟稳健的创新生态能够加速突破性能源与气候技术走向真实应用场景。投资推广署期待进一步搭建国际能源生态与大赛全球影响力之间的桥梁，助力创新企业实现规模化发展、商业化落地，并拓展亚洲乃至全球更广阔的市场。」

截至去年，大赛累计吸引来自76个国家和地区的近2000个创新项目参赛，总共发放奖金465万美元。与此同时，TERA‑Award持续通过融资对接与应用场景链接赋能参赛项目，加速创新成果商业化落地，例如支持香港初创企业LuquosEnergy完成种子轮融资。

TERA‑Award2026现已启动报名 总奖金达115万美元

TERA‑Award2026现已启动报名，本届大赛总奖金达115万美元，线上报名通道已正式开放，截止日期为2026年4月底。参赛者可登录官网提交申请。未来数月，赛事将陆续走进英国、欧洲、新加坡、北京等国际创新高地，开展系列路演及专场推介活动，面向全球潜在参赛者介绍赛事机制、评审标准及合作机遇。

TERA‑Award诚邀全球能源科技创新者积极参与，以技术创新应对气候挑战，在开放合作中推动全球能源转型迈向更具实效的新阶段。

