港铁公司成功申办国际公共交通联会2028年UITP峰会 峰会逾百年首次移师亚太地区举行

港铁公司公布，经过多月遴选，国际公共交通联会（International Association of Public Transport, UITP）已选定港铁作为东道主办单位，在香港举行2028年UITP峰会。这是年度峰会逾百年来首次移师亚太地区，峰会每年吸引来自逾百个国家及地区的政府机构、公共交通营运商及行业供应商等代表参与，初步预计2028年参与人数约一万人。

对港铁推动公交发展角色予以肯定

港铁公司指，香港市民每天出行使用公共交通的比率高达九成，在国际城市当中处于领先位置，而铁路在香港公共交通系统中则起骨干作用。是次香港在众多申办城市中脱颖而出，成功获选主办峰会，是对香港推动公共交通发展，以及港铁在当中所扮演角色的肯定。

港铁公司行政总裁杨美珍表示，非常荣幸能将UITP年度国际峰会带到香港。峰会将为全球公共运输业界同侪，在面对科技发展、资产质素、乘客需求及政策环境转变等挑战与机遇下，提供共商策略、交流并进的重要平台。港铁作为香港公共交通系统的一员，亦期待透过峰会，展示香港在政府、业界及社会共同努力下，所建构的高效及可持续公共交通出行典范。港铁公司期待迎接全球业界领袖与创新人才莅临香港。

港铁公司公布，经过多月遴选，国际公共交通联会已选定港铁作为2028 UITP 国际峰会道主办单位。图片由港铁公司提供

运输及物流局祝贺港铁公司成功申办2028 UITP 国际峰会。运输及物流局fb图片

陈美宝：全力支持港铁公司办好这项盛事

运输及物流局局长陈美宝在社交平台表示，是次港铁公司成功申办UITP国际峰会，让世界各地的政府机构、公交营运商和代表聚首香港。特区政府会全力支持港铁公司办好这项盛事，局方亦诚邀各公共交通营办商和业界伙伴积极参与，一同向世界展示香港「公交世一」的实力。

陈美宝指，路政署于周一（23日）公布《香港铁路标准》及成立铁路审批组，港铁公司作为《香港铁路标准》的重要参与者和本港铁路发展的重要持份者，亦会在北环线项目适当地率先应用《香港铁路标准》。相信UITP国际峰会适逢其会，将会是推广《香港铁路标准》的重要国际场合，向世界展示香港自家品牌，如何持续提升铁路建设质效、支持铁路服务可持续发展，维持香港铁路位居世界前列的高效优质水平，带领《香港铁路标准》迈向世界，成为国际铁路专业团体与国家接轨的重要桥梁。

UITP是全球最大的公共运输综合性国际组织，亦是全球唯一汇聚所有公共交通持分者和可持续交通模式的国际网络，现有近二千个来自近百个国家及地区的机构会员，遍布全球。其年度国际峰会，是全球公共交通业界顶尖的盛事，于3天主要会期内提供展示尖端技术及探讨未来交通发展的交流平台，并透过一系列周边活动，展现主办城市在公共交通发展的成就。