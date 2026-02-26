Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

认「一时咸湿」文具店内偷拍女子臀部 兼职教车师傅被判160小时社服令

社会
更新时间：11:40 2026-02-26 HKT
发布时间：11:40 2026-02-26 HKT

51岁兼职教车师傅去年于九龙城某文具店内，在女事主付款时趁机从后拍摄其臀部，遭当场揭发，警诫下称「我见个女仔几靓女，先一时咸湿，忍唔住用部电话影佢屁股」。该男子早前承认非法拍摄或观察私密部位罪，今于九龙城裁判法院被判160小时社会服务令。暂委裁判官秦淑君判刑时指被告坦白认罪，事后积极寻求社工辅导，反映其悔意，法庭遂给予一次机会。

案发后积极寻求社工辅导见悔意

被告吴永伦，报称公务员，承认一项非法拍摄或观察私密部位罪。

秦官留意到辩方早前求情称被告因财务压力而犯案，惟社会服务令报告中被告坦承是出于个人性目的，以及观看窥淫女性下肢相片的习惯而冲动犯案，与被捕后警诫下的内容吻合。有鉴于被告事发后积极寻求社工辅导，可见其悔意，秦官终判处160小时社会服务令。

影事主臀部被揭发认一时咸湿

案情指，2025年11月11日下午1时许，身穿紧身牛仔裤的女事主X走进九龙城狮子石道36号地下「光雅文具」内购物，当X在收银位置付款时，X的同行者发现被告用手机从后拍摄X的臀部，其后被告翻查手机萤幕后，再用手机拍摄X的臀部。X的同行者立刻截停被告，检查被告的手机时，在相簿中发现1条拍摄X臀部的片段。被告在警诫下承认「我见个女仔几靓女，先一时咸湿，忍唔住用部电话影佢屁股」。

案件编号：KCCC3173/2025
法庭记者：雷璟怡

