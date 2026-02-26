财政预算案2026｜消费券唔见影惹市民质疑 陈茂波：退税、增免税额助四口之家年省逾万

新一份财政预算案昨日(25日)发表。财政司司长今日(26日)出席电台联播节目时，多位听众对政府今年停止派发消费券及派钱表示失望。有听众指今年比去年更失望，指预算案未能回应市民咨询期就派钱或消费券的诉求，「听完左边入又右边出」，又指澳门派钱派足19年，一年比一年多，质疑香港是否真的没有能力派消费券。

无派消费券惹市民质疑 陈茂波称退税、增免税额令市民受惠

陈茂波回应指，现时零售及餐饮市道回稳，已扭转跌势，气氛不错，访港旅客亦大幅增长，「唔同地方都旺咗好多」，经济正向好发展。他坦言，在预算案中发债去进行各项基建，帐目处于打和的状态，在力所能及的范畴内，政府在退税，免税额上做了大量的工夫，「令大家袋里面有多啲钱使」。一个育有两名子女的家庭，一年或可节省逾万元。陈茂波续称，未来有不同的盛事，可以吸引旅客访港、市民消费，「人气旺，财气旺」，以更长远的方式支持经济。

此外，有年长听众反映长者生活津贴金额不足以应付生活，期望能为75岁以上长者提供更高额的津贴。陈茂波回应称，津贴金额设有机制检讨，在今次财政紧绌的预算案中，政府已尽力「加码」，向领取相关津贴的市民多发一个月金额，希望市民能够体谅。

对于未就跨境电商开征销售税，陈茂波指中间牵涉不同问题，正就此加以研究，对于「增加收入又唔扰民(嘅方法)都会深入睇下」。

听众指医疗收费减免手续繁复 陈茂波承认「值得检讨」

有听众关注医疗收费问题，指今年提高公立医院收费后，资助的门槛也不低，一些老人家如果当保安员，月入15000元，新收费下仍未必符合减免要求，若是长期病患者就更吃力。「我自己喺医院睇医生时，都成日见到老人家唔够钱俾。」

陈茂波回应指，香港政府在医疗方面承担很大，开支逐年增长，新收费已全面执行，「但可唔可以简化啲，（申请减免）处理起嚟无咁繁琐呢，呢个系值得检讨嘅」，他承诺会与医衞局商量。他指申请减免被指手续过于繁复，「可能因为佢资产放喺不同地方啦」，但认为政府设下资产门槛，都要充分掌握市民财政状况，政策才有可信性。

亦有听众本身患有肺癌，每月要支付标靶药开支，导致原本已届退休年龄仍要重投工作，非常艰苦，又什么福利都得不到，对将来日子没了盼望。陈茂波指已听到有关意见，政府的政策是按能力共付，若有不同情况需要帮忙，政府有机制处理，可委托相关同事跟进其情况。

