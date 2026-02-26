每日杂志‧人物志｜穿梭林荫化解人树冲突 李绮璇倾听自然守护绿意

注册攀树师李绮璇（Cindy）站在树下，仔细评估树木的状态。待确认攀爬路线，她将引导绳精准抛向目标树桠；安装好攀树系统后，她双手拉绳、双脚踏空而上，转眼已攀至高处，随即与地面支援人员沟通任务。入行5年，她见证城市里无数「人树冲突」，盼以专业推广正确的树木管理知识，让更多人了解树艺工作的价值，「平衡树木与人类在城市中的共存，是树艺工作者的职责。」本月初，她更随国际树木学会（ISA）香港分部攀树代表团赴泰国，出战泛亚太平洋区攀树锦标赛2026，与多国选手同场竞技，并在空中拯救项目夺得第3名。

回想入行契机，Cindy笑言，一切源于对树木的好奇。尽管修读植物医学出身，但是她起初对攀树师这个职业毫无概念。她曾在同系同学邀请下体验攀树，却因恐惧而心生退缩，「第一次接触其实很害怕，所以当时没甚么兴趣。」

后来，随着深入学习植物生理与修剪原则，她开始明白攀树不但是运动，更是一门结合理论与实务的专业工种，承载着树木维护与风险管理的重任，「原来在都市林里，有这样一个职业。」而这种每天面对不同树种、充满挑战的户外工作模式，最终吸引她投身其中。

市区作业顾虑多消除潜在风险

然而，真正踏进树艺行业，她才发现远比想像艰巨。Cindy回忆，5年前以兼职学徒身份入行，头2年近乎「由零开始」接受训练，既要辨认树种、学习植物生理、理解修剪原则，同时还要熟习绳索系统、链锯操作与高空安全程序。

「这不是一个可以简单入门的行业，涉及的专业技术非常多面。」她直言，从事树艺工的经验门槛不低，行内许多专业证照均设年资限制。对新手而言，找到愿意栽培的公司是第一道关卡。幸而她遇上倾囊相授的前辈，在系统化训练下，先后考获注册攀树师及树艺师资格。经过2年多的沉淀与实践，她于第3年，正式开始上树工作。

攀树师会将引导绳精准地抛到目标树枝，为攀爬设置路线。

树木如人，会随年月长大，也会生病受伤。为树木进行评估检查、清理及修剪，固定有危险的枝干等，是攀树师的工作。Cindy说，接到工作后，团队会先为树木进行检查，例如评估树干结构、根基稳定性与健康状态，再根据其风险程度制订方案及分配资源。

在不同场景作业，面临的考验亦截然不同。市区作业往往牵涉封路、人流管制与避让电缆，变相目标物多、容错空间低；相比之下，郊野作业的顾虑则较少。「有时在城市修树，我们不得不为了『人』而做出一些抉择，修剪未必是为了树木的健康，更多是为了消除潜在风险；但在森林里，我们才能真正因应树木本身的需要，因应其健康状况进行维护。」她叹言。

李绮璇示范上树动作。

劝喻避免「截顶」等过度修剪

如何平衡城市空间与树木生长，是攀树师的一大课题。当枝条伸向玻璃幕墙、住户担心风险要求大幅度修剪，攀树师往往夹在安全与生态之间。她提到业界普遍遵循的「活冠比」，修剪幅度一般不宜超过树干的25%，以避免「截顶」等破坏。然而，部分树木拥有人倾向一次性大幅、不合理地削减树冠，认为「小一点就安全」。

面对此类要求，她与团队会尽力解说指引与长远风险，并提供结构支撑或局部修剪等替代方案。「我们希望这些树可以一直存在，做到人树共融。」她强调，坚守专业操守才能推动行业进步，若因迎合需求而过度修剪，树木长远只会更脆弱。

她亦期盼透过自身的行动，改变公众对树木管理的看法，「当我们持续劝喻不要截顶、不要过度修剪，其实就是希望行业变得更好。只要愿意去做这些微小的提醒和改变，其他人便会慢慢看见并跟随你的方向。」

Cindy处理过不少树木，谈到最棘手的个案，她提起去年移除的一棵大叶相思。由于修剪后期，枝叶尽去，仅剩粗大树干。她只能穿上马刺，以树干作支点，操作链锯下刀，「根本看不到另一边，这个时候就是考验能否纯熟使用链锯。」她笑说，当时曾一度害怕，但专注投入工序后，恐惧反而退去，「对自己掌握的能力有自信，就不会有害怕的感觉。」

多次代表香港参与国际比赛

身为行业中少数的女性攀树师，她坦言也曾承受过外界的目光。初入行时，常有人关心她会否「太辛苦」，但随着她一次次完成高空作业，质疑声音也随之消散。「只要让大家看见我有能力完成工作，他们就会明白，这其实与性别无关。」她说，女攀树师或许因罕见而更容易受到关注，但也正因如此，那份凭实力赢得的成就感，也更为深刻。

Cindy曾多次代表香港参与国际攀树比赛。对她而言，比赛是为了看见更广阔的世界。本月初，她代表香港赴曼谷出战泛亚太平洋区攀树锦标赛2026，与日本、澳洲及新西兰等多国选手竞技，成功在空中拯救项目夺得第3名的佳绩，惟未能晋身大师赛。

成绩公布时，她说难免失落。但回望整个过程，她发现自己已从昔日的战战兢兢，蜕变成享受比赛。她亦在比赛中有所突破，完成了过去无法在限时内攻克的项目，「会觉得自己的付出或者坚持都是有收获的，多次的比赛经验，带给我更多是心态的转变，当成绩不理想时，如何让自己重新振作，继续前进。」

赛场外，她亦与各地选手交流，留意最新装备，回港后与同伴研究引入，「正因我们可以出外比赛，才能接触到这些不同的技术」。她说，香港正在追赶国际的步伐，希望未来有更多人参与其中，推动产业前进。

经常与树打交道，Cindy却形容彼此像「陌生人」。「每看一棵树，都是一次重新认识它的过程。我会与它从『陌生人』，慢慢产生连结与感情。」她说，尽管树木不会与人互动，也无法给予言语回馈，她却在其中看见了它的故事，「例如看见一个树窿，当你有专业的知识，你就会想了解它之前经历过甚么，为甚么伤口会这样愈合。」在她眼中，那种连结就像人与人之间的相处——面对一个不认识的人，会想去了解，看见他的更多面向。

李绮璇形容与树的关系像「陌生人」，因好奇而更想去了解背后故事。

李绮璇希望，未来继续推广正确的树木管理知识，让更多人了解树艺工作。

装备及训练投入成本巨 专业程度难以工资衡量

在外界眼中，攀树师往往被视为体力劳动者，但实际投入的专业成本远超想像。

Cindy表示，完善装备是安全作业的前提。从专业攀树绳索、上升与下降器，到安全帽、护目镜及链锯等器材，一套完整装备动辄数万元，且需定期检测与更换，确保符合安全标准。为精进技术，她每年自费参与4至5次海外赛事，与各地选手交流技术与经验，「这是一笔大的花销，还有事前练习，找场地也有限制。」

她叹言，攀树工作为城市环境带来的正向效果价值，难以量化估计，若只从标案金额或基本工资衡量，「这门专业的价值明显被低估」。她说，当从业者长时间投入金钱与精力训练，只为提升安全与专业水平时，市场价格却未必能反映其专业程度。

李绮璇每年自费参与4至5次海外赛事，与各地选手交流技术与经验。 受访者提供

国际树木学会提供多元培训 港队泛亚赛夺7殊荣

「泛亚太平洋区攀树锦标赛2026」初赛中，香港代表队共夺得7个奖项，包括空中拯救、速度攀爬、上攀项目及最佳体育精神奖。

国际树木学会香港分部（ISAHK）会长陈枢峘表示，该会提供多元化培训及工作坊，包括树木管理人员注册制度中认可的持续进修树艺学（CEA）课程。ISAHK每年举办国际会议，促进各界交流合作；另举办「香港攀树锦标赛」，推广关键攀树技能与运动。

国际树木学会香港分部会长陈枢峘（右三）表示，该会希望推广关键攀树技能与运动。

本月初，国际树木学会香港分部攀树代表团赴泰国，出战泛亚太平洋区攀树锦标赛2026。 受访者提供

此外，该会积极推广专业树木管理，如举办「树木管理大奖」，并通过多样化活动，提升市民对树木益处的认识与重视。

记者：潘明卉