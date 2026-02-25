财政预算案2026︱汽车会：「一刀切」打击换购意欲 电动车市场「阵痛」相当激烈

新一份《财政预算案》今日（25日）出炉，宣布电动车「一换一」计划将于3月31日完结后不再延续。中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培向《星岛头条》表示，明白政府有财政考虑，但认为「一刀切」做法将严重打击市民换购电动车意欲，导致电动车市场迎来「半年以上寒冬」，甚至或多或少与国家推动新能源车政策背道而驰。

车主却步转买混能车 库房税收同样减少

李耀培指，「一换一」为车主提供关键换车诱因，但在「一换一」取消后，本来车价仅廿多万的电动车，即时急升至三四十万，车主自然会却步。他预计，大部分现有油车车主会选择延后换车，或转为考虑混能车（Hybrid）。他认为混能车既省油，又无需担心充电问题，对于许多家中无法安装充电桩的车主来说，吸引力大增。他坦言，若市民转买混能车，甚至不买新车，政府库房税收同样会减少，未能达到其财政目的。

配额有炒价 李耀培：疑为车行促销

李耀培形容，政府突然取消优惠，却无提供任何过渡或替代方案，对市场造成的「阵痛」将非常剧烈，又笑言「MG代理话半年寒冬系保守咗」。他建议政府须采取全面组合措施，以减低对市场和车主影响，包括加速增建快充桩，缩短排队辆候充电时间；亦可仿效国内政策，豁免部分隧道费、桥费等形式鼓励市民转用电动车。

对于市场上「一换一」配额被炒卖至4、5万元，李耀培认为现象「唔正常」，亦怀疑是车行促销手法。他呼吁准备换车的市民可先观察一段时间，不应为赶「尾班车」而助长炒风。

庄豪锋不解：与推动电动车普及化背道而驰

实政圆桌庄豪锋亦对电动车「一换一」计划突然取消表示不解，他认为有关决定与推动电动车普及化的原意背道而驰，形同「左手打右手」，市民无所适从。他批评政府只给予市民短时间考虑，未能提供足够诱因让车主转用电动车，建议将计划延长一年，并按比例下调宽减上限。

