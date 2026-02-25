财政预算案2026︱陈茂波晚上出席《预算案论坛》 进一步阐释措施

财政司司长陈茂波今日( 25日 )晚上七时半出席本地电视台联合举办的《预算案论坛》，进一步阐释预算案提出的措施。

电动车「一换一」3月底届满

今年预算案主题是：创科驱动、金融赋能；多元发展、关爱惠民。陈茂波在新一份预算案中表示，考虑到现时电动私家车技术成熟、供应充足、车款选择增加和价格逐渐下调，电动私家车已具备市场竞争力，宣布电动私家车的首次登记税宽减安排在3月底届满后不再继续。

另外，受惠印花税收入增加，本财政年度经营帐目可提前恢复盈余，综合帐目更成功「转亏为盈」，录得29亿元盈余。今年预算案「派糖」力度有所增加，包括薪俸税退税上限增至3000元、宽免首两季住宅物业差饷，基本、子女及供养父母免税额亦有提升；生果金/综援/长生津亦会出双粮。

政府下年度起会将长者社区照顾服务券增加4,000张至总数16,000张，预算每年总开支约12亿元。同时，长者院舍照顾服务券亦会增加1,000张至总数7,000张，预算每年开支约19亿7,000万元。

陈茂波又建议，根据《外汇基金条例》，在不影响外汇基金保持香港货币金融体系稳定健全的前提下，从外汇基金把1,500亿元，在未来两个财政年度每年转拨750亿元至基本工程储备基金，以支持北都及其他基建项目。

