涉收贿逾6.7万元向竞争对手转介3客户 秘书公司前总监被控欺诈等8罪

59岁秘书公司前总监在2021年至2023年间，涉嫌收受贿款共逾6.7万元，以私下将公司3个客户转介予竞争对手，遭廉署检控代理人接受利益及欺诈共8罪。案件今早在东区裁判法院首次提堂，被告暂毋须答辩，辩方申请将案件押后至4月9日，待索取法律意见及检阅文件，获裁判官批准，期间被告准以5万元现金保释候讯，另不得离港及接触证人。

被告苏淑仪，报称前方圆企业服务集团(香港)有限公司(方圆)前公司秘书部总监，被控6项代理人接受利益及2项欺诈罪，指她于2021年3月至2023年12月期间，收到3个客户的服务要求，包括拟备年度内部监控检讨报告、起草年报，以及公证和文件加签服务，但无合理辩解而收受卓富德企业服务有限公司的董事贿款共逾67,000元，以私下将上述3个方圆的客户共40万元之合约转介予卓富德；另涉嫌向上述其中1个客户讹称方圆无法为该客户提供服务，并意图诈骗而诱使该客户以共30,000元委聘卓富德提供服务。

案件编号：ESCC493/2026

法庭记者：黄巧儿