Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026｜香港哥尔夫球会：必会在带动体育产业和盛事经济发展上 全面配合政府

社会
更新时间：17:51 2026-02-25 HKT
发布时间：17:51 2026-02-25 HKT

新一份《财政预算案》提出向「艺术及体育发展基金」的体育部分注资12亿元，以支持运动员培训及举办更多大型赛事。香港哥尔夫球会欢迎《财政预算案》提出支持体育产业及盛事经济的措施，该会深信体育产业有高度发展潜质，体育盛事亦是支持本地盛事经济的一大支柱。球会必会在带动体育产业和盛事经济发展上，全面配合政府的发展策略。

LIV Golf 下周上演 展现香港办赛实力

球会表示，为香港引进高球盛事，支持本地体育发展，是球会一直以来的工作目标。国际顶级高球盛事「汇丰LIV Golf 2026 香港站」下周将于粉岭球场隆重上演，是这项世界级赛事连续第三年在香港举行。这项盛事是本地、内地及海外高球爱好者热切期待的年度赛事，不但为香港带来庞大的经济效益，也是拉动香港体育旅游和文旅消费的新动力，充分展现香港举办大型体育赛事的软实力，对香港高球普及化、专业化、盛事化发展带来深远影响。

在《财政预算案》大力支持体育发展的方向下，球会将继续配合政府政策，推广高球运动，让更多市民认识和参与其中，并积极支持香港高球运动员培训，助力他们为港争光。粉岭球场作为全港唯一一个大型国际赛事认可场地，凭借全亚洲最古老高球场的历史底蕴及丰富办赛经验，球会将继续致力为香港引进大型国际赛事，并以全方位、多角度推动高球发展，让高球成为香港在国际舞台上的亮丽名片。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
5小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
7小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
4小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:14
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
5小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
3小时前
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
2小时前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
10小时前
电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减
01:07
财政预算案2026︱电动车「一换一」3.31后取消！须赶及尾班车 否则失最高$17万税务宽减
社会
4小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2026-02-24 17:02 HKT