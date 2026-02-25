财政预算案2026｜香港哥尔夫球会：必会在带动体育产业和盛事经济发展上 全面配合政府

新一份《财政预算案》提出向「艺术及体育发展基金」的体育部分注资12亿元，以支持运动员培训及举办更多大型赛事。香港哥尔夫球会欢迎《财政预算案》提出支持体育产业及盛事经济的措施，该会深信体育产业有高度发展潜质，体育盛事亦是支持本地盛事经济的一大支柱。球会必会在带动体育产业和盛事经济发展上，全面配合政府的发展策略。

LIV Golf 下周上演 展现香港办赛实力

球会表示，为香港引进高球盛事，支持本地体育发展，是球会一直以来的工作目标。国际顶级高球盛事「汇丰LIV Golf 2026 香港站」下周将于粉岭球场隆重上演，是这项世界级赛事连续第三年在香港举行。这项盛事是本地、内地及海外高球爱好者热切期待的年度赛事，不但为香港带来庞大的经济效益，也是拉动香港体育旅游和文旅消费的新动力，充分展现香港举办大型体育赛事的软实力，对香港高球普及化、专业化、盛事化发展带来深远影响。

在《财政预算案》大力支持体育发展的方向下，球会将继续配合政府政策，推广高球运动，让更多市民认识和参与其中，并积极支持香港高球运动员培训，助力他们为港争光。粉岭球场作为全港唯一一个大型国际赛事认可场地，凭借全亚洲最古老高球场的历史底蕴及丰富办赛经验，球会将继续致力为香港引进大型国际赛事，并以全方位、多角度推动高球发展，让高球成为香港在国际舞台上的亮丽名片。