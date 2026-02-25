财政预算案2026｜贸发局积极配合 助企业把握「十五五」机遇「出海」 促进企业把握创科机遇

新一份《财政预算案》今（25日）出炉。香港贸发局表示，欢迎预算案中多项措施聚焦强化香港作为国际金融、贸易、航运及创新科技中心地位，加速新型工业化及数码转型，同时大力支持企业融入国家发展大局、把握「十五五」规划机遇，包括持续优化营商环境、推动人工智能及绿色可持续发展，以及透过多项措施巩固香港「内联外通」的独特优势，助力香港经济实现高质量发展。

贸发局积极配合政府施政方向

贸发局主席马时亨表示，《财政预算案》一系列前瞻性措施，包括首次制订香港的五年规划，向「 BUD专项基金」注资2亿元，充分体现特区政府对香港中小企的支持，和对经济转型及高质量发展的重视。贸发局将积极配合政府的施政方向，全力落实国家「十五五」规划，支持香港巩固并提升作为国际金融中心、航运、贸易中心的地位，并建设国际创新科技中心和国际高端人才集聚高地，扩大全球商贸网络，深耕东盟、中东市场，并探索更多新兴市场，助力香港进一步发挥共建「一带一路」关键节点角色 。

贸发局继续为港企提供增值服务

马时亨补充，香港作为「超级联系人」及「超级增值人」，具备「内联外通」的独特优势，既能有效把国际资本、技术、人才及先进管理经验引进来，协助内地及本地企业升级创新，助力内地企业透过香港专业服务平台稳健「出海」。贸发局作为「内地企业出海专班」核心成员，将进一步善用遍布全球的51个办事处网络，开拓全球市场，分散风险并实现多元化发展。此外，贸发局将继续为香港企业尤其中小企业，提供增值服务，赋能企业把握电商机遇，实现数码转型，提升竞争力。

全面「出海」支援服务

贸发局将继续强化旗下的多元商贸平台，包括国际展览、会议、商贸配对、市场资讯及电子商贸支援等，为企业提供一站式、全方位「出海」支援，涵盖品牌推广、供应链管理、专业服务对接及风险管理等。贸发局将提供更多具体措施及支援计划，助力内地及香港企业把握国家发展战略及全球市场机遇，有序拓展国际业务。

强化创科生态 助力企业把握机遇

《财政预算案》提出多项措施，推动香港建设国际创新科技中心。贸发局将继续积极配合政府，通过旗下创科主题展览、会议和活动，向内地及海外推广香港的创科实力和生态优势，促进跨行业及跨区域合作，并融入知识产权元素，提升整体竞争力及有效保障创新成果。香港国际创科展（InnoEX）是创新科技及工业局和贸发局策动的国际创科营商周（BIT Week）的核心旗舰活动，今届活动将于4月举行，展示尖端科技和全球创新成果，实现科技商业化及可持续增长。贸发局将继续发挥香港作为国际商贸平台的独特优势，透过旗舰活动及高效的商贸配对和专业服务对接，协助商界拓展国际市场。

《财政预算案》也提到亚洲金融论坛明年将迈进20周年，贸发局会积极配合特区政府，加强金融赋能产业发展（「金融+」）的内容，利用全球产业峰会，推动金融更好服务实体经济与优势产业 。