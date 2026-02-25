Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连月有内地人来港使用亿元伪钞支票 56岁内地汉被控2罪还押候讯

社会
去年4月有内地翁持逾千张「港币五亿元债券」到旺角银行开户，近月先后又有160亿欧元汇款单提款、兑现100亿美元支票及1亿欧元支票事件。前日再有56岁内地汉来港涉嫌用面值5亿港元伪钞存款被捕，今早解至西九龙裁判法院首次提堂，被控行使伪制纸币或硬币及保管伪制纸币或硬币罪。案件押后至4月16日再讯，期间被告须还押候讯。

被告陈家兵持双程证，报称任职冷气维修技工，被控于2026年2月23日，在香港九龙旺角弥敦道673号旺角汇丰大厦香港上海汇丰银行内知道或相信有关流通纸币，即一张伪制5亿元港币面额的伪钞，是流通纸币的伪制品，而将伪制品作为真的流通纸币行使或付给；知道或相信3张总值5亿100万港元的伪钞是流通纸币，即3张伪钞的伪制品，而在无合法权限或辩解下保管该伪制品。

案件编号：WKCC918/2026
本报记者

