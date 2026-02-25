涉驾的士载客期间自渎 休班男辅警4.22受审 辩方将传医生解释被告湿疹发作症状

正职为的士司机的57岁休班男辅警去年9月在跑马地接载女乘客期间，涉嫌于的士内自渎遭女乘客察觉。案件今在东区裁判法院再讯，男辅警拟否认在公众地方的猥亵行为罪。控方申请审讯时以屏风阻隔事主与被告，辩方反对，认为案件不涉身体接触及侵犯行为。主任裁判官张志伟关注当中是否涉心理状况问题，遂将屏风申请留待审讯前处理；辩方同时提出审讯时会传召医生作供解释被告湿疹发作症状。案件排期于4月22日开审，被告获准保释候讯。

控方：X对被告举动感恶心求以屏风遮挡

控方透露，审讯时料传召3名证人，当中包含事主X，故申请为X提供屏风，遮挡被告与公众视线，另为X提供特别通道。辩方认为本案不涉及身体接触及侵犯行为，故反对控方的申请。控方补充，本案虽没有匿名令，惟法庭早前批准以X代替事主身分。控方强调，申请屏风属X的意愿，X对被告的举动感到尴尬及恶心，另外案件获传媒关注、公众讨论及网上出现批评言论，望法庭能批准该申请。

辩方：将传医生解释被告湿疹发作症状

张官关注X有否医疗文件证明心理状况不宜面对被告，将案件押后至审讯前不少于两星期处理屏风申请事宜，定于4月22日进行审讯，审期1日。辩方提及，审讯时料传召被告的私家医生出庭作供，厘清被告案发时的身体状况，解释出现湿疹时的症状。

57岁被告吴咏文，报称的士司机，被控在公众地方的猥亵行为罪。控罪指被告于2025年9月1日在香港跑马地马场外，无合法权限或辩解，而在公众地方或公众可见的情况下猥亵暴露他的部分身体，即其阴茎。

案件编号：ESCC3269/2025

法庭记者：黄巧儿