本港上月消费物价指数按年升1.1% 升幅放缓 因去年基数较高

政府统计处今日（25日）公布2026年1月份的消费物价指数。根据综合消费物价指数，2026年1月份整体消费物价与一年前同月比较，上升1.1%，较2025年12月份的相应升幅（1.4%）为低。剔除所有政府一次性纾困措施的影响，综合消费物价指数在2026年1月份的按年升幅（即基本通胀率）为1.0%，亦较2025年12月份（1.2%）为低。2026年1月份的按年升幅收窄主要是由于去年农历新年在1月份，导致比较基数较高，尤其是进出香港交通费用。

电力、燃气及水上升3.0% 升幅最高

在各类综合消费物价指数组成项目中，价格在2026年1月份录得按年升幅的类别为电力、燃气及水（上升3.0%）、杂项服务（上升2.9%）、烟酒（上升2.7%）、杂项物品（上升2.3%）、交通（上升1.3%）、住屋（上升1.1%），以及外出用膳及外卖（上升1.0%）。

外出用膳及外卖上升1.0%。资料图片

另一方面，综合消费物价指数在2026年1月份录得按年跌幅的类别为耐用物品（下跌2.8%）、衣履（下跌2.3%），以及基本食品（下跌0.3%）。



政府发言人表示，2026年1月消费物价通胀维持轻微，基本综合消费物价指数按年上升1.0%。升幅较上月放缓，主要是去年基数较高，因当时农历新年2025年1月尾，而今年则在2月中。各主要组成项目的价格压力普遍继续大致受控。



展望将来，外围价格压力料会大致维持温和，本地成本则或会随香港经济继续增长而略有上升。不过，整体通胀短期内应维持轻微。