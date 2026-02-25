Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港上月消费物价指数按年升1.1% 升幅放缓 因去年基数较高

社会
更新时间：16:48 2026-02-25 HKT
发布时间：16:48 2026-02-25 HKT

政府统计处今日（25日）公布2026年1月份的消费物价指数。根据综合消费物价指数，2026年1月份整体消费物价与一年前同月比较，上升1.1%，较2025年12月份的相应升幅（1.4%）为低。剔除所有政府一次性纾困措施的影响，综合消费物价指数在2026年1月份的按年升幅（即基本通胀率）为1.0%，亦较2025年12月份（1.2%）为低。2026年1月份的按年升幅收窄主要是由于去年农历新年在1月份，导致比较基数较高，尤其是进出香港交通费用。

电力、燃气及水上升3.0%  升幅最高

在各类综合消费物价指数组成项目中，价格在2026年1月份录得按年升幅的类别为电力、燃气及水（上升3.0%）、杂项服务（上升2.9%）、烟酒（上升2.7%）、杂项物品（上升2.3%）、交通（上升1.3%）、住屋（上升1.1%），以及外出用膳及外卖（上升1.0%）。

外出用膳及外卖上升1.0%。资料图片
外出用膳及外卖上升1.0%。资料图片

另一方面，综合消费物价指数在2026年1月份录得按年跌幅的类别为耐用物品（下跌2.8%）、衣履（下跌2.3%），以及基本食品（下跌0.3%）。

政府发言人表示，2026年1月消费物价通胀维持轻微，基本综合消费物价指数按年上升1.0%。升幅较上月放缓，主要是去年基数较高，因当时农历新年2025年1月尾，而今年则在2月中。各主要组成项目的价格压力普遍继续大致受控。

展望将来，外围价格压力料会大致维持温和，本地成本则或会随香港经济继续增长而略有上升。不过，整体通胀短期内应维持轻微。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
4小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
7小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
4小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
9小时前
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:14
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
5小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2026-02-24 17:02 HKT
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
2026-02-24 17:36 HKT
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
2小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
3小时前