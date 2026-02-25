Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

求爱不遂奸14岁少女再伙友殴「情敌」 无业青年判囚4年10个月 同案判入劳教中心

社会
14岁女童在3年前圣诞节翌日（Boxing Day），拒绝17岁无业男子的表白后，被带到时钟酒店房间强行性交，她逃离现场后与男友拥抱，遭无业男与14岁同伙质问，男友与同行男性友人被殴，男友更被打至昏迷倒地。涉案两人早前认强奸、普通袭击及有意图伤人罪，高院法官谭耀豪今指，女受害人案发时年仅14岁，事后害怕他人接近出于性意图，无业男强奸期间没有使用安全套，更有与未满13岁女童非法性交的案底，考虑加刑因素及认罪扣减后判囚4年10个月；同案14岁男童则判入劳教中心。

无业被告案底累累包括衰十一

两名男被告依次为L.Z.X.（案发时14岁，现年16岁9个月）及陈栢乐（案发时17岁，现年19岁）。陈栢乐被控于2023年12月26日在旺角上海街512号东方酒店强奸14岁女童X；L.Z.X被控于同日在上海街袭击何姓男子；L.Z.X.及陈栢乐被控于2023年12月26日及27日有意图而对卫姓男子造成身体伤害。

谭官早前为两名被告索取教导所、劳教中心、青少年罪犯评估专案小组及背景报告，报告指L.Z.X.在单亲家庭成长，曾因盗窃案被判入劳教中心，2024年完成服刑后获释，在壁屋羁留期间表现良好，没有违规。陈栢乐则案底累累，案底包括勒索、伤人及与未满13岁女童非法性交，现正在教导所服刑中。

女事主事后怕他人接近出于性意图

谭官判刑时指出，法院必须保护无辜儿童，并强调作出阻吓性判刑的重要性。谭官提到女受害人虽然没有出现「灾难性」心理后果，但临床心理学家在2026年1月9日提交的报告显示，她在建立信任及亲密关系方面受长期影响，容易担心他人接近她是出于性意图。

谭官认为案件不涉及不合比例的暴力、武器或性悔辱，接受两人没有预谋犯案，惟陈栢乐过往曾与未满13岁女童非法性交的同类案底，可见判他入教导所并无足够的阻吓作用，而本案受害人只有14岁，陈栢乐强奸时并未使用安全措施，认为唯一适合的判刑只有监禁。谭官考虑就加刑因素及认罪扣减后，就强奸罪及有意图伤人罪，判囚4年10个月；承认普通袭击及有意图伤人罪的L.Z.X.则因受朋辈影响才犯案，考虑他年轻且有悔意，遂判他入劳教中心。

案件编号：HCCC165/2025
法庭记者：刘晓曦

