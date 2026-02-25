财政预算案2026｜未来5年公营房屋建屋量近20万 未来3至4年一手私楼潜在供应10万伙
新一份《财政预算案》今日(25日)公布。政府表示，未来五年公营房屋的总建屋量约为 196,000 个单位，而私营房屋未来未来五年预计落成量：每年平均约 17,000 个单位。
公营房屋
- 未来五年的总建屋量约为 196,000 个单位，比本届政府上任时的五年期增加超过 80%。
简约公屋
- 去年落成量：约 9,500 个单位
- 目标：在 2027/28 年度前完成约 30,000 个单位
简朴房
简朴房规管制度将于三月起实施，并有 48 个月的过渡安排。
私营房屋
未来五年预计落成量：每年平均约 17,000 个单位，较过去五年平均数减少约 8%。
未来三至四年潜在供应：约 104,000 个一手私人住宅单位。
潜在土地供应可建逾2.2万单位
- 来年卖地表包括九幅住宅用地
- 预计全年的潜在土地供应可供兴建约2.2万多个单位
