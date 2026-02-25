财政预算案2026｜未来五年公营房屋建屋量近20万 未来三至四年一手私楼潜在供应十万伙

新一份《财政预算案》今日(25日)公布。政府表示，未来五年公营房屋的总建屋量约为 196,000 个单位，而私营房屋未来未来五年预计落成量：每年平均约 17,000 个单位。

公营房屋

未来五年的总建屋量约为 196,000 个单位，比本届政府上任时的五年期增加超过 80%。

简约公屋

去年落成量：约 9,500 个单位

目标：在 2027/28 年度前完成约 30,000 个单位

简朴房

简朴房规管制度将于三月起实施，并有 48 个月的过渡安排。

私营房屋