元朗白衣人案丨3男判囚4年8个月至5年3个月 上诉求减刑被即时驳回

元朗西铁站721白衣人袭击事件，3名男子在开审前认暴动及伤人等罪名，去年被判监4年8个月至5年3个月不等。3男不服刑罚向高等法院申请上诉许可，上诉庭法官彭伟昌今在庭上直指，事发当日白衣人穿上白色「制服」，有组织又有预谋地袭击市民，行为明显是针对市民，加重事件的严重性。彭官及高等法院法官杨家雄经考虑后，拒绝3人的上诉许可兼驳回3人的刑罚上诉，详细书面理由将在6个月内颁发。

伤人罪存档不代表判刑时毋须考虑

39岁吴伟德、29岁王浩升及44岁郑文杰承认在2019年7月21日在元朗站连同其他人参与暴动，吴伟德及王浩升另承认一项串谋伤人罪，郑文杰的串谋伤人罪则在控方同意下获准存档法庭。吴伟德因在较早时间认罪，被判监禁4年8个月，王浩升及郑文杰则被判囚5年3个月。

3人不服刑罚过重，今到高等法院申请上诉许可。上诉方提到郑文杰最终没有被控串谋伤人罪，刑期却与承认暴动罪及串谋伤人罪的「同党」一样，认为原审法官量刑有误。法官彭伟昌则指出，郑文杰当时带头指挥，在入闸机位置「企最前」，法官杨家雄亦指出，郑文杰当时手拿「籐条揈吓揈吓嘅时候，隔离白衣人打紧黑衣人」。

杨官重申事实证明郑文杰曾伤人，其承认事实也的确包括伤人，郑文杰亦承认曾作出袭击，只是控方愿意把其串谋伤人罪存档。杨官强调没有检控他伤人，并不代表原审法官毋须考虑他曾伤人。彭官亦指出，当晚白衣人身穿「制服」，有组织又有预谋地袭击市民，并非只是虚张声势，其行为明显是针对市民，加重事件的严重性。

难判断当时说「唔好挑衅」目的在调解或震摄

吴伟德质疑原审法官判刑时错误地拒绝求情因素，如吴曾向黑衣人说「唔好挑衅」，可见吴当时试图调解事件，亦曾阻止白衣人入车厢及扶老人家离开。彭官指闭路电视片段只显示数秒，未能判断其说话意图是否想震摄黑衣人。控方则指吴向黑衣人说「唔好挑衅」时情绪激动，认为他声称试图调停的说法牵强。

王浩升则指出，他去年承认在2021年6月与另一男子贩运4公斤可卡因，去年3月就串谋贩毒罪被判囚16年8个月，惟指出该案原审法官陈庆伟把其串谋贩毒案及是次白衣人案的刑期分期执行，两案刑期合起来长达21年11个月。法官彭伟昌指出「无乜理由法官唔知」王承认串谋贩毒罪时已因暴动罪及串谋伤人罪被判囚。

两官翻查纪录后指出，原审法官陈庆伟判刑时明显知道王浩升有白衣人案底，提醒王浩升若不服串谋贩毒的刑期，则应就其串谋贩毒罪提出刑罚上诉，与本案无关，重申「你同我哋讲无用」，但亦澄清「唔系怂恿你上诉」，只是知悉王浩升没有法律代表才作出提醒。两官经考虑后，拒绝3人的上诉许可兼驳回3人的刑罚上诉，详细书面理由将于6个月内颁发。

案件编号：CACC27/2025

法庭记者：刘晓曦