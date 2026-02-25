财政预算案2026︱「幻彩咏香江」成历史 旅发局推全新「光影巡礼」取代

政府早在2024年《财政预算案》已宣布旅发局将重新打造「幻彩咏香江」灯光音乐汇演。财政司司长陈茂波今日（25日）宣读新一份《财政预算案》时表示，继去年「光影汇．中环」大型3D光影广受欢迎，旅发局将推出以光影巡礼为主题的全新表演，取代「幻彩咏香江」，在全年不同日子和地方举行。

来年会向旅发局拨款逾16亿元

陈茂波说，去年访港旅客人次上升一成二，为相关行业创造商机及就业机会。来年会向旅发局拨款16.6亿元。他指旅发局将加强向具潜力的客源市场推广，包括广东省以外的内地城市，以及东盟、中东等新兴市场，吸引更多过夜旅客；亦会积极推动更多各类型的会议、展览及奖励旅游在港举行。去年访港邮轮达189航次，按年增加26%，旅发局会进一步吸引更多国际邮轮将香港纳入行程。

增拨十亿元活化历史建筑

历史建筑承载着香港的城市文化，政府已推展了24个保育项目，当中四个更获得国际奖项，并为80多幢私人历史建筑的维修提供资助。政府会向「保育历史建筑基金」增拨10亿元，以继续推动相关工作。

