财政预算案2026︱「幻彩咏香江」成历史 推全新「光影巡礼」取代 旅发局获拨款逾16亿元

政府早在2024年《财政预算案》已宣布旅发局将重新打造「幻彩咏香江」灯光音乐汇演，但一直未有下文。财政司司长陈茂波今日（25日）宣读新一份《财政预算案》，表示去年「光影汇．中环」大型3D光影广受欢迎，旅发局将推出以光影巡礼为主题的全新表演，取代「幻彩咏香江」，在全年不同日子和地方举行。旅发局主席林建岳欢迎《财政预算案》拨款支持旅发局工作，会善用资源与业界及各界伙伴合作，全力吸引高增值过夜旅客访港。

来年会向旅发局拨款逾16亿元

陈茂波说，去年访港旅客人次上升一成二，为相关行业创造商机及就业机会。来年会向旅发局拨款16.6亿元。他指旅发局将加强向具潜力的客源市场推广，包括广东省以外的内地城市，以及东盟、中东等新兴市场，吸引更多过夜旅客；亦会积极推动更多各类型的会议、展览及奖励旅游在港举行。去年访港邮轮达189航次，按年增加26%，旅发局会进一步吸引更多国际邮轮将香港纳入行程。

增拨10亿元活化历史建筑

历史建筑承载着香港的城市文化，政府已推展了24个保育项目，当中四个更获得国际奖项，并为80多幢私人历史建筑的维修提供资助。政府会向「保育历史建筑基金」增拨10亿元，以继续推动相关工作。

政府消息人士指，保育历史建筑基金于2016年成立，至今已经资助36亿，包括活化历史建筑伙伴计划、历史建筑维修计划等，预计今年底或明年初将用尽所余基金，因此政府今年向基金拨款10亿元，其中7亿元将用于推动活化历史建筑伙伴计划，另外3亿将用于其他项目。活化历史建筑伙伴计划至今有24个项目，其中14个项目正在运营，截至今年1月，该计划下的项目已经吸引1280万访客。

消息：推更多特色节庆活动 包括中秋节和万圣节

来年政府会向旅发局拨款16.6亿元，用于其全年的开支，包括举办活动、宣传和扩展新市场等。政府消息人士指，今年拨款较去年增加34.5%，希望能吸引更多旅客来港，包括过夜旅客，预计今年共有5380万人次旅客访港。

消息人士指，旅发局将推出更多特色节庆活动，包括中秋节和万圣节，以吸引更多内地和海外旅客。

旅发局将逐步推出以光影巡礼为主题的全新表演，包括在大型节庆举行，以及在一些特色的地方作更长期的表演，例如中环和尖沙咀。消息人士指，待今年稍后全面推出全新表演后，「幻彩咏香江」才会正式停止。

加强向具潜力客源市场推广

旅发局将加强向具潜力的客源市场推广，包括广东省以外的内地城市，例如北京、上海，以及东盟、中东等新兴市场。在推动中东市场方面，消息人士指，穆斯林认证餐厅已由2024年初的100间上升至现在的190间，去年中东访港旅客按年增长37%，今年1月有9700人中东旅客访港，按年上升78%。中东旅客人均消费亦较普通旅客高1倍，约为1.13万。

林建岳欢迎：全力吸引高增值过夜旅客访港

旅发局主席林建岳欢迎《财政预算案》公布于 2026-27年度拨款16.6亿元，支持旅发局宣传及推广工作，推动香港旅游业长远发展。他表示，旅发局将善用政府拨予的资源，与业界及各界伙伴合作，全力吸引高增值过夜旅客访港，并致力鼓励旅客延长留港时间及增加消费，提升旅客对香港的体验，吸引他们一访再访，让各行各业也能从中受惠，以进一步巩固旅游业对本港社会及经济的贡献。」



旅发局会运用政府拨出的资源积极透过多元化客源市场投资，开拓新客群，全力吸引高增值过夜旅客；同时持续支持旅游及相关业界长远发展，包括大力推动会议、展览及奖励旅游和邮轮旅游、推广大湾区旅游品牌及「一程多站」行程等，同创商机；并会加强全球宣传推广以展现香港独有体验，以及提升大型盛事规模与吸引力，从而突显香港优势，巩固香港旅游竞争力。

