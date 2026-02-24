Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周一鸣：黎智英案裁决 凸显警队维护国安先锋的决心和能力

社会
更新时间：18:30 1926-02-24 HKT
发布时间：18:30 2026-02-24 HKT

警队员佐级协会今日(24日)举行新春团拜，警务处处长周一鸣致辞时表示，本港上月发生两宗备受关注案件，分别是屯门男子持刀袭击案及港岛区巨额日圆劫案，突显香港警队在世界各地中，处理突发和严重案件的果敢及专业，以及对侦查案件的锲而不舍，才可极速破案，处于非常高的水平；而黎智英这宗的重大和复杂案件的裁决，除了彰显法治和公义，更加突显警队作为维护国家安全先锋的决心和能力。

警队员佐级协会主席梁俊杰则以马的三个特质，包括忠诚、有纪律、擅于配合及高机动性形容同袍，指他们为受过严格训练的「良驹」，以上特点可映照警队专业精神。另外，他提到协会未来会更关注2000年6月后入职同事的福祉，会提倡政府以提供补贴等形式为警员及合资格家属购买医疗保险，亦会提倡改善警员的房屋福利、加强警员子女的教育等。

