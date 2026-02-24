日本Furuta一款朱古力或含塑胶碎片 食安中心吁停食并回收
食物安全中心今日（24日）呼吁市民，停止食用一款批次为「2026.10/JG+FM」的日本进口「Furuta Doremi Song Chocolate」，因产品可能含有塑胶碎片。该产品由APITA及UNY发售，进口商已将产品下架并展开回收。
涉事产品于APITA及UNY有售
食物环境衞生署食物安全中心表示，今日接获日本当局通报，指正回收一款可能含有塑胶碎片的朱古力产品。中心随即联络本地主要进口商跟进。
受影响产品资料如下：
-
产品名称： Furuta Doremi Song Chocolate
-
品牌： Furuta
-
来源地： 日本
-
包装：122克（每包）
-
进口商：万通进出口贸易有限公司
-
零售商：APITA 及 UNY
-
批次编号： 2026.10/JG+FM
-
此日期前最佳： 2026年10月底
进口商已安排回收
食安中心初步调查后，确认进口商「万通进出口贸易有限公司」曾进口受影响批次的产品，并已全部分销至旗下零售商APITA及UNY。
中心已勒令进口商将受影响产品停售及下架，并展开回收。市民如欲查询回收事宜，可于办公时间致电进口商热线2947 7038。食安中心将继续跟进事件。
