日本Furuta一款朱古力或含塑胶碎片 食安中心吁停食并回收

社会
更新时间：21:25 2026-02-24 HKT
发布时间：21:25 2026-02-24 HKT

食物安全中心今日（24日）呼吁市民，停止食用一款批次为「2026.10/JG+FM」的日本进口「Furuta Doremi Song Chocolate」，因产品可能含有塑胶碎片。该产品由APITA及UNY发售，进口商已将产品下架并展开回收。

涉事产品于APITA及UNY有售

食物环境衞生署食物安全中心表示，今日接获日本当局通报，指正回收一款可能含有塑胶碎片的朱古力产品。中心随即联络本地主要进口商跟进。

受影响产品资料如下：

  • 产品名称： Furuta Doremi Song Chocolate

  • 品牌： Furuta

  • 来源地： 日本

  • 包装：122克（每包）

  • 进口商：万通进出口贸易有限公司

  • 零售商：APITA 及 UNY

  • 批次编号： 2026.10/JG+FM

  • 此日期前最佳： 2026年10月底

进口商已安排回收

食安中心初步调查后，确认进口商「万通进出口贸易有限公司」曾进口受影响批次的产品，并已全部分销至旗下零售商APITA及UNY。

中心已勒令进口商将受影响产品停售及下架，并展开回收。市民如欲查询回收事宜，可于办公时间致电进口商热线2947 7038。食安中心将继续跟进事件。

