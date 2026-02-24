麦当劳义工队伙香港明爱 邀50基层家庭访启德体育园欣赏新春花车

植根香港超过50年，香港麦当劳一直透过不同渠道关怀社群、回馈社会。自2012年成立香港麦当劳义工队以来，更积极参与义工服务工作，鼓励员工于工作时间以爱心为社区送上关怀及祝福。在刚过去的年初四（2月20日），香港麦当劳义工队联同香港明爱举办「游览麦当劳50周年新春花车庆马年」活动，由香港麦当劳行政总裁黎韦诗带领管理团队，联同60位义工同事到场，与50个基层家庭到访启德体育园，近距离欣赏经典复刻麦当劳新春花车，并参观园内设施，在节日欢乐中共享温馨亲子时光，为新一年送上祝福。

把关爱带进社区 为麦当劳50周年添意义

香港麦当劳行政总裁黎韦诗表示，香港麦当劳多年来秉持「取诸社会、用诸社会」的企业精神，帮助社会上有需要的人，身体力行地为他们送上温暖，传递正能量。继2025年初为50个基层家庭举办麦当劳主题天星小轮派对后，麦当劳很高兴再次与香港明爱携手，透过参观活动近距离欣赏麦当劳50周年新春花车，让家长和小朋友有与别不同的节庆体验，同时把关爱与正能量带进社区，为香港麦当劳50周年增添意义。

麦当劳乐园角色现身助兴

香港明爱总裁阎德龙表示，新年是团聚与庆祝的时刻，能与家人一同外出欣赏花车，探索城市新面貌，对孩子和家长而言都是珍贵的亲子回忆。衷心感谢香港麦当劳安排是次活动，让基层家庭在欢乐气氛中感受到社区的陪伴与关怀，带着笑容迎接马年。

是次参与家庭来自观塘、黄大仙及西环区。活动当日，香港麦当劳义工队全程陪伴受邀请的家庭欣赏麦当劳50周年花车。花车以1980年代沙田新城市广场分店的经典小火车装置为设计灵感，早前已于大年初一举行之「国泰新春国际汇演之夜」亮相，并于年初二至年初十展示于启德体育园，让市民及旅客可近距离欣赏及打卡留念。

观赏花车期间，麦当劳乐园角色更惊喜现身助兴，与一众大朋友小朋友互动合照，笑声不断，洋溢浓浓新春喜悦。其后，义工队再带领家庭参观启德体育园设施，让家长与小朋友在欢笑与互动中感受香港新地标的活力，创造美好回忆。为延续节日惊喜与祝福，每个参加家庭均获赠开心乐园餐玩具及麦当劳利是，与家人分享味美欢笑，把爱带回家。