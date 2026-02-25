每日杂志｜新游乐场用家为本 打造「好玩城市」 摆脱罐头式设计 反思痛点平衡营运压力

香港游乐场不断革新，多个公园加入新颖设施，摆脱旧日的「罐头式」设计，令人耳目一新。有游乐场顾问指，业界多年来积极推动，提升社会理解儿童游戏权利的重要性；部分设施并非新产品，实为设计者参考外国例子，反思本地痛点并平衡营运压力的成果。康文署正进行超过170个公共游乐空间计划，截至上月已有16个完成改造并启用。有建筑师分享，新一代游乐场强调「以用家为本」，透过公众咨询和工作坊了解社区期望。业界盼未来本地游乐场能更年龄友善，携手推动香港成为真正的「好玩城市」。

近年，多个游乐场成为游乐热点，例如西营盘海滨公园设有云朵形状的户外充气游乐设施「片片云海」，将军澳南公园和观塘海滨感官花园设有飞索，大埔下坑村游乐场更有罕见的六人秋千，不再是过去一式一样的「罐头式」设施。

西营盘海滨公园成为最新游乐热点。 发展局图片

「要啱玩 而且有选择」

智乐儿童游乐协会游乐环境发展总监陈炜轩（Jacky）指出，业界积极推动多年，让社会知道儿童游戏权利的重要性，「游乐设施要『啱玩』，而且有选择。」他指，近年有许多试点专案，设计师会参考外国游乐场，反思香港游乐空间的痛点；游乐设施科技日新月异，公众认受性渐大，在多方面推动下，营办商也开始接纳新设计，「希望之后有更多突破。」

Jacky指，由于香港目前未设有法定安全标准，业界主要依赖进口美国（ASTM）或欧盟（EN）标准的游乐设施，两者一样安全，常见于屋邨的塑胶组合式游乐场，大多由美国出产。他提到，游戏场设计包括3大重点，须每样设施周围预留「安全范围」，避开灯柱等障碍物；设施的堕落高度高于600毫米，须加设软垫等保护；须有清晰的标志，为用家提供正确使用的指引和建议。

智乐儿童游乐协会游乐环境发展总监陈炜轩，盼业界携手推动香港成为「好玩城市」。

16个游乐空间完成改造

政府早于2019年《施政报告》宣布开展改造康文署辖下超过170个公共游乐空间计划。截至上月，其中16个已完成改造并开放予公众使用（见表），7个正在施工，其余项目正处于不同的规划阶段。

康文署回复指，「公共游乐空间改造计划」有别于翻新传统游乐场，筹划工作包括社区参与、可行性研究、委聘专业设计团队进行社区参与活动、订定初步设计、筹备工程招标和审标，以及与中标的承办商进行深化设计和订制游乐设施等。为鼓励和促进社区参与，设计团队会透过举办工作坊或进行问卷调查等不同方式，听取地区人士及持份者的意见，以建造具创意及趣味性高的游乐空间。

HIR建筑设计室设计总监钟子豪（Howard）分享，团队最近完成将军澳宝翠公园的翻新工程，除把原来的游乐设施全部拆除、换上新软垫及增添休憩的遮荫设施，团队勘察地底的水喉和电线，避免游乐设施的结构与地下管道相撞。他指，日照方向、人流、绿化、景观和地区文化等不同元素，也为团队带来不同灵感，「最重要是当区使用者的期望和喜好。」

将军澳宝翠公园早前完成翻新工程。 康文署图片

HIR建筑设计室设计总监钟子豪（左）认为，游乐场是让孩子成长的地方。 受访者提供

以「百家布」融和各族裔

他举例，团队曾与深水埗区和东区的学校做工作坊，了解到两区有较多少数族裔，故团队以「百家布」为设计概念，把各个族裔文化布料上具代表性的图案，印在游乐空间的地面，并模仿布料形态制作攀爬绳网和特色座椅，让游乐场成为不同种族聚首一堂、共同学习的地方。

游乐场设计要创新，Howard期望把树木、花卉和园景设计融入其中。他坦言，要天然植物与游乐设施互相配合并不简单，尤其翻新旧游乐场，团队要清楚记录树木和树根的位置，推广利用沙或木糠等天然物料做地面防撞软垫，让树木在材料下不受限制地生长；检查人员亦要定期审视树木的生长情况，确保安全符合标准。

他希望能设计与大自然融为一体的游乐场，除了用天然防撞地席，更可让儿童爬上树干直达滑梯的顶点，「人与大自然一起游戏的感觉非常珍贵。」他补充，游乐场附近可以提供更多配套，如医疗站和小食部等，令整个游乐场园区更加家庭友善。

应对气候变化亦是全球游乐场的新趋势，Jacky举例，新加坡有屋邨游乐场为了降温，加入嬉水或喷洒水雾的游乐体验，欧洲也有游乐场顶部设置簷篷。回望香港，海辉道公园也有游乐设施顶部置有凉亭，吸引不少街坊到场。

英皇道游乐场经过翻新后焕然一新。

英皇道游乐场经过翻新后焕然一新。 康文署图片

冀具本土特色 转化产品

然而，有业内人士坦言，维修小型游乐场的招标方法，比大型游乐场有较多限制，加上项目预算有限，令提高空间质素的设施往往难以完美实现。

艺术工作者、游乐场历史研究者樊乐怡亦指出，现时部分较受欢迎的新游乐场，有大量保安人员维持秩序，感觉有违「游乐场容许自由游戏」的初衷，「玩家人数太多，处处有保安，作为成人也感到紧张。」她期望，未来的游乐场更加年龄友善，「让不同年纪的用家也能在没有心理包袱下享用公共空间。」

Howard建议，港府可以投放资源，设计一些具有本土特色的游乐设施，并化为产品，让不同游乐场采用。Jacky则说，游乐场是上一代人儿时有归属感的地方，无奈近20年角色淡化，现时正逐步重回正轨，盼业界继续努力，携手推动香港成为「好玩城市」。

茶果岭海滨公园设施符合国际共融标准。

推展伤健共融 改造工程关键一环

改造游乐空间，除了加强趣味性，伤健共融亦是关键元素。

目前康文署辖下约70%儿童游乐场设有多元化共融游乐设施，适合所有儿童（包括残疾儿童）使用。2018年，屯门公园共融游乐场正式开放，该游乐场共有7个游玩主题区，例如「光影荷花」设有糅合水和光影的嬉水区、「音乐感官」提供多种大型乐器以刺激儿童的听觉，另有地势高低起伏的「山丘地带」，配合转盘和弹床等平衡设施，以训练儿童的平衡力。

轮椅儿童亦能耍乐

智乐儿童游乐协会游乐环境发展总监陈炜轩也举例，茶果岭海滨公园的设施符合国际安全标准及共融设计标准，方便轮椅使用者无障碍穿梭，并设有适合轮椅人士使用的「氹氹转」。他忆述，场地开幕初期，有位需要插鼻胃管、坐轮椅的儿童特意到场玩耍，与陌生街坊玩成一片，令团队既开心又感动。

他续指，不锈钢滑梯也是共融的一环，塑胶滑梯滑行时会产生静电，对助听器做成干扰，不锈钢滑梯则能避免此问题。

记者：仇凯瑭