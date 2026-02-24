宏福苑安置｜何永贤社交平台发一文睇 扼要讲述主要内容及操作细节

政府于上周六(21日)公布宏福苑长远居住安排，将收购宏福苑A至G座业主向政府出售业权，未补地价单位每平方呎8,000元，已补地价单位每平方呎10,500元。业主可选择包括「楼换楼」等方案，在6月底前签临约可最快于9月优先拣楼。

房屋局局长何永贤今日(24日)在社交平台发文，指财政司副司长黄伟纶及房屋局团队马不停蹄进行解说，昨日(23日)到立法会房屋事务委员会进行特别会议，向议员详述有关安排，并聆听议员声音。为让居民和市民更了解方案，她在社交平台扼要讲讲几个主要内容，让大家一文看清。

受影响的A至G座业主向政府出售业权后，可从以下多元选项中三选一：

取得收购金额后 获三项多元选项

直接取得收购金额：业主可领取款项后自行安排住屋。

参与「特设销售计划」：业主取得收购金额后，可购买房委会或房协的资助出售单位。

选择「楼换楼」：业主可以「多除少补」方式，直接向房委会或房协换购资助出售单位。

获两年绿表资格 未补地价购房委会或房协单位

相关业主将获发为期两年的绿表资格，可于资助出售单位的第二市场，自行购买未补价的房委会或房协单位。

颂雅路西单位贴近宏福苑 单位供应充足

何永贤指，大埔颂雅路西项目可提供约1500个单位，单位实用面积将全部为400多平方呎，贴近宏福苑单位的面积。

房委会和房协亦将合共提供约3900个单位，数量为问卷中表示有兴趣居民的三倍以上。单位选项多元，包括九龙湾、观塘、启德等市区项目，同时亦有较近大埔的粉岭项目，以及可供原区安置的大埔颂雅路西项目。何永贤又指，居屋的推售数目已增加至现时每年约9000个单位，未来5年平均有1.2万个单位，市民购买资助出售单位的机会亦大幅提高。

6月底前签约可优先拣楼 当局将设专队解说

她又称，愿意向政府出售业权的业主可参加「特设销售计划」，越早出售业权，拣楼次序亦会较前。其中在6月30日或之前签订临时买卖合约的业主，将可获安排于9月开始第一批拣楼。「特设销售计划」将于8月31日截止，计划完结后，房委会便会把其余的居屋和「绿置居」单位释放给其他合资格人士申请。若有个别单位因遗产转移问题未能赶及，政府将会作人性化考虑及特别处理。

为协助居民了解方案，政府已成立由房屋局统筹、超过100人的跨部门「解说专队」，短期内将透过「一户一社工」转介，主动联络相关居民解说。

