六合彩︱800万头奖今晚搅珠 即睇十大幸运号码

社会
更新时间：16:56 2026-02-24 HKT
发布时间：16:56 2026-02-24 HKT

六合彩今晚（2月24日）搅珠，若一注独中，头奖奖金达800万，截止售票时间为晚上9时15分。

过去50期 十号码搅出次数最多

根据过往资料，过去50期，最多搅出的号码为28，搅出13次；其次为39，搅出12次；24、37及46，则被搅出11次；1、2、4、6及17，则各被搅出10次。

10大最幸运投注站 士丹利街历来最旺

由1994年至2025年6月30日，最旺投注站分别是：

 1.中环士丹利街赛马会投注站 
地址：中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖 
中头奖次数：47 


2.屯门市广场赛马会投注站 
地址：屯门市广场第三期地段277号地下 
中头奖次数：45 


3.荃湾青山道赛马会投注站 
地址：荃湾青山公路 300-350 号荃锦中心地下B2舖 
中头奖次数：41


4.尖沙咀汉口道赛马会投注站 
地址：尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下 
中头奖次数：41 


5.上环干诺道西赛马会投注站 
地址：上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D – F及G1舖 
中头奖次数：40


6.观塘广场赛马会投注站 
地址：观塘开源道68号观塘广场地下G15, M20,116号舖 
中头奖次数：37 


7.九龙湾德福赛马会投注站 
地址：九龙湾宏开道16号德福大厦一楼4号舖 
中头奖次数：35


8.大埔广场赛马会投注站 
地址：大埔广场地下商场七号舖 
中头奖次数：35 


9.上水石湖墟赛马会投注站 
地址：上水石湖墟新丰路134-140A号A地下 
中头奖次数：35 


10.大埔广褔道赛马会投注站 
地址：广褔道158-172号大埔商业大厦地下 
中头奖次数: 30

