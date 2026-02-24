港铁荃湾线新信号系统3.15启用 料「磨合期」会现车门未对准幕门等小问题

港铁荃湾线新信号系统将于3月15日（星期日）正式投入服务，取代自1996年沿用至今的旧有系统。港铁指，为确保信号系统顺利切换，公司已完成一系列安全及稳定性测试，包括在「信号系统综合模拟测试平台」进行大规模、涵盖不同情景的模拟测试；自2024年中起的18个月，港铁亦在非行车时间进行多项实地测试，包括模拟日间繁忙时段的列车服务安排，其间每列在荃湾线运作的列车均已完成至少200公里测试。

旧信号系统会暂留作应变

港铁表示，参考业界在系统切换后磨合期的经验，新系统于实际营运载客时，初期可能出现不影响行车安全的个别情况，例如列车停站时，车门与月台幕门的位置或未能完全精准对齐，或于个别路段出现自动的速度调整。公司会持续就系统作出微调，令列车运作更为顺畅，并密切监察新信号系统的运作表现，并已制订全面的应变管理方案；在新信号系统投入服务初期，现有信号系统将暂时保留，作为整体应变及风险管理措施的一部分。

目标每年更换1市区线系统

港铁指，公司会继续以审慎原则，有序地推展其余3条市区线的信号系统更换工程。港岛线由去年底起已于非行车时间展开前期测试，今年将逐步扩大实地测试范围及增加测试列车数目；观塘线及将军澳线的相关工作亦正按照计划进行。按现时进度，公司预计每年可完成一条市区线的信号系统更换工程，整体项目预计在2029年完成。

记者：蔡思宇

摄影：汪旭峰