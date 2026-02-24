Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

政府采购冒牌水风波│「鑫鼎鑫」六旬董事再向高院申请保释被拒

更新时间：14:53 2026-02-24 HKT
发布时间：14:53 2026-02-24 HKT

61岁内地饮用水供应商「鑫鼎鑫」董事吕子聪涉嫌以虚假资料诈骗政府，获批近5300万元向政府部门提供「鑫乐观音山」饮用水的合同，被控欺诈罪、供应应用虚假商品说明的货品等7罪，案件订于3月10日再讯，以待准备转介区域法院文件。吕子聪被下令还押候讯，他继去年8月申请保释被拒后，今再到高等法院申请保释，暂委法官谢志浩听毕双方陈词后，再度拒绝被告的保释申请。

被告吕子聪被控1项欺诈罪、1项企图欺诈罪、3项使用虚假文书副本的交替控罪、1项供应应用虚假商品说明的货品罪，以及1项管有应用虚假商品说明的货品作销售用途罪。

吕子聪被控于2025年5月至8月，向政府物流服务署人员作虚假陈述，诱使物流署与其签订价值5294万港元的瓶装饮用水供应合同；以及向物流署提供3份虚假的水样本检测报告；在2025年7月到8月，向政府供应逾3.2万支已应用虚假商品说明的樽装饮用水；以及在2025年8月25日左右，管有逾2000支已应用虚假商品说明的樽装饮用水，用作出售或任何商业或制造用途。

海关另票控「鑫鼎鑫」供应应用虚假商品说明的货品及管有应用虚假商品说明的货品作销售用途共2罪，食环署则各票控「鑫鼎鑫」和吕子聪2罪，涉及违例售卖未加上标签的饮用水及违例经营食物进口业务。

案件编号：HCCP142/2026、ESCC2157/2025、ESS514-515/2026、ESS604-605/2026、ESS878-879/2026
