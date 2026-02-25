财政预算案2026｜长者社区照顾服务券增加4000张 广东、福建计划可选择直接汇款至内地户口

【财政预算案2026/医疗/长者/安老】政府今日公布本年度《财政预算案》，当中就医疗及安老部分，政府下年度起会将长者社区照顾服务券增加 4,000 张至总数 16,000 张，同时会扩大筛查范围至乙型肝炎等病种，预计首5年目标参与人数约为 70万人次。

长者社区照顾服务券增加4000张

在长者照顾方面，政府下年度起会将长者社区照顾服务券增加 4,000 张至总数 16,000 张，预算每年总开支约 12 亿元。同时，长者院舍照顾服务券亦会增加 1,000 张至总数 7,000 张，预算每年开支约 19 亿 7,000 万元。

提供每年门诊费人民币1万元及住院费3万元

针对跨境安老，政府也持续提供支持。「广东院舍照顾服务计划」本月起新增了 2 家院舍，总数达到 26 家，覆盖大湾区内地的 9 个城市。去年底亦推出了为期 2 年的「医疗补贴试行安排」，为合资格长者提供每人每年门诊费人民币 10,000 元及住院费 30,000 元。此外，政府将于年中推出新安排，让参与「广东计划」、「福建计划」及相关综援养老计划的长者，可以选择由政府将款项直接汇入他们指定的内地银行帐户。政府也会继续与业界合作，推动银发经济。

广东院舍计划未扩至福建 消息人士：政府必须考量院舍入住率

问及有政党有建议将广东院舍照顾服务计划扩展至福建。政府消息人士表示，建议的原意是好事，但政府必须考量院舍入住率及交通是否便利，举例现时深圳、广州的入住率较肇庆高，称「有时候老人家都会睇埋返香港睇医生方唔方便。」强调「唔系话做福建就做福建，政府一定要考虑埋行政成本、政策成效等因素。」

款项以港元发放 指定内地银行为工银及中银

对于参加广东、福建计划长者，可选择直接汇款至内地户口，消息人士称计划的目的是希望便利长者一站式获得支援，款项会以港元发放，强调没有设时限，故「长者见到依家人民币贵可以跌咗啲先换，姐系想几时换钱就几时换。」他提到，指定内地银行为工银及中银。



推出「基层医疗共同治理网络」 扩大筛查范围

在医疗健康方面，政府会深化社区基层医疗，推出「基层医疗共同治理网络」，并扩大筛查范围至乙型肝炎等病种，首 5 年目标参与人数约为 70万。同时，为了方便市民，政府将在下半年推动社区药物名册和社区药房计划。

消息人士又说，将于短期内推出的「基层医疗共同治理网络」是重点项目，会在「慢性疾病共同治理先导计划」成功经验上，引入共治概念，即动用私营市场力量，为可在社区有效控制的医疗项目提供全人管理。这些项目包括老人痛症、抑郁、泌尿、肌肉流失、中风康复、妇女检查等，共付额视疾病而定。消息人士透露，今年11月完结的慢病先导计划目标三年内筛查20万人，有信心提前达标；现时约4成完成筛查的市民，确诊糖尿病、高血压或高血脂。

延长医疗券奖赏计划至2028年底 每年逾80万名长者获奖赏

「长者医疗券奖赏先导计划」将会延长两年至2028年底。当长者在同一年度内，使用医疗券支付特定基层医疗服务累计达到1,000元时，便可获得500元的医疗券奖赏，此举预计涉及额外开支约10亿元。



政府消息人士表示，长者医疗券奖赏先导计划涉及的约10亿元额外开支，加上推进基层医疗的资源，政府将再投入「几十亿」。长者医疗券奖赏先导计划反应良好，自2023年11月推出以来，成功将63%长者医疗券用途导向特定基层医疗服务，较奖赏计划推出前的48%，增加15%。消息人士续说，现时每年逾80万名长者可获奖赏，料计划经过延长及宣传，获奖赏宗数会适度增加，「没有KPI，求医行为不能加诸用家。」

立法提高私营医疗透明度

至于私营医疗，为了提高服务收费的透明度，政府将于年内向立法会提交相关规例，让市民在作出医疗决定前能更充分地掌握价目资料。

