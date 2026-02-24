每日杂志｜环团关注北都湿地 促立法保育候鸟「加油站」 《计划》具前瞻性 惟欠缺行动细节及问责机制

政府去年底公布香港《生物多样性策略及行动计划》2035，阐明未来10年本港保护自然生态和可持续发展的策略及行动纲领。环保团体普遍认同《计划》具前瞻性，当中亦引入新的保育理念，视为本港保育发展新蓝图。然而，随「北部都会区」发展全力推进，环团关注邻近湿地的保育情况，促请参考内地订立保护湿地的法规，以在发展与保育间取得平衡。另有团体认为《计划》欠缺行动细节及未列明问责机制；有「香港生物多样性专家小组」成员形容保育工作争分夺秒，盼与当局订定及磋商执行细节，早日落实蓝图。

有环保团体建议当局就后海湾湿地制订综合管理计划，提高保育层次。

去年12月31日，《生物多样性策略及行动计划》压轴出场，罗列「自然保育」、「深化主流化」、「能力建设」及「伙伴协作」4大策略和10个总体目标（见表），另有30项优先行动及81项优先项目。思汇政策研究所项目主管谭芷菁指，《计划》是《香港生物多样性策略及行动计划2016-2021》的延续，当时香港作为城市级参与，可视为对《生物多样性公约》的本地化回应。

跨境执法助维护生态系统完整

她认为，新《计划》中着重衔接联合国2022年底通过的《昆明——蒙特利尔全球生物多样性框架》，以及内地于2024年公布的《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023-2030）》，可算是本港未来10年的保育蓝图。她续指，过去港府较多聚焦与本地环团合作，新《计划》多次提及与深圳及大湾区其他城市合作，如跨境执法及合作管理湿地和生态廊道，有助落实维护区域生态系统的完整性。

谭提到，新《计划》引入国际先进保育概念如「基于自然的解决方案」，建议当局把理念应用于未来的发展项目、防洪和斜坡基建工程，以自然为本的生态设计，有望减少对大自然的伤害。她亦认同应用人工智能（AI）、物联网及卫星遥感等先进科技，有助加强生态监测及侦查非法贸易的效率。

「北部都会区」是本港未来重点发展项目，邻近的大片湿地对生态环境及动植物具重要价值，其中米埔及内后海湾约1500公顷湿地为国际重要湿地（又称拉姆萨尔湿地），是重要的候鸟越冬地和「加油站」。《计划》列出两项相关优先项目，包括发展三宝树湿地保育公园、适时在北都设立其他湿地保育公园，以及在尖鼻咀与白泥构建海岸保护公园。

香港观鸟会高级保育主任黄雪媚关注发展对湿地及候鸟带来的影响。她提到，后海湾、新界北及西北面的大片鱼塘与泥滩等属郊野公园范围外的低地，急需加强保育。她建议当局除设立三宝树湿地保育公园外，应为后海湾湿地制订综合管理计划，提高保育层次，并借鉴内地《湿地保护法》，通过立法落实「保育优先」原则。

近年本港原生淡水龟遭非法偷猎及售卖日趋严重，有团体建议成立专职队伍巡逻打击。

支持引入新理念保护生态敏感地区

对《计划》引入「其他有效的区域保护措施」（OECM）的新理念，黄雪媚表示支持。她指，该措施针对郊野公园范围外、具生态价值的私人土地，有助保育更多属保护区以外的生态敏感地区，从而达到《昆蒙框架》中「保护全球30%的陆地和海洋」的目标。

绿色和平亦指，政府目前推动大型发展项目时，倾向采用「补偿性保育」模式，以达至发展门槛，而非以「守护生态」为核心；三宝树、尖鼻咀至白泥一带的海岸保护公园，均与北都等大型发展项目捆绑。

绿色和平续指，《计划》虽详列多项目标及优先行动，惟未列明专责部门及相应的问责机制，忧令宏大保育愿景流于形式。该团体进一步指，作为横跨10年的长远规划，现有计划缺乏明确的短、中、长期目标及落实时间表，导致保育措施的推行进度长期滞后于大规模发展项目，令生态敏感地带因发展或「保育真空」，而遭受难以逆转的破坏，促当局尽快完善《计划》，为各项目标及行动定立明确时间表，并设立专责部门及问责机制，让蓝图转化为实质措施。

对当局计划发展「南大屿生态康乐走廊」及相关工程，如「石壁支援康乐、消闲、住宿、自然教育及相关设施的地区改善工程」、「贝澳至石壁交通设施改善的工程」等，绿色和平指，贝澳、深屈河谷、䃟头等地的生态价值极高，但一直未获保育，亦持续受非法填土破坏，忧虑各项目带动的游客及交通增长，恐超出原有承载力，建议列为优先保育项目。

保护濒危物种及打击盗猎是《计划》其中一项目标，世界自然基金会保育总监陈辈乐促当局尽快修订已沿用半世纪的《野生动物保护条例》，指其已追不上时代，难应对现今挑战。本港共有5种原生濒危淡水龟，惟近年遭偷猎售卖情况日趋严重，他建议仿效当年保护土沉香的做法，成立专职队伍巡逻打击。

倡成立专职队伍打击淡水龟偷猎

有「香港生物多样性专家小组」成员认同《计划》订立明确指标，亦理解当中工作繁琐，但认为保育工作争分夺秒，欢迎与当局订定及磋商执行细节，甚至一起落实，守护香港的生物多样性。

环境及生态局回应指，更新的《生物多样性策略及行动计划》已纳入多项社会各界关注的建议，涵盖主动保育、加强主流化、建立湿地保护体系，以及推动可持续生态旅游等措施。政府会作中期检讨，全面评估各项行动，并根据本地及国际生物多样性保育的最新发展作出必要调整，以确保《计划》符合香港实际情况及有效落实。

局方亦指，正全力推展设立面积超过330公顷的三宝树湿地保育公园，提升后海湾一带的湿地系统，及早保护雀鸟飞行走廊及栖息地，与现有保育区产生协同效应，争取于2031年完成第一期工程，2039年或之前全面完工。

本港高楼密布，不少采用玻璃幕墙，是鸟撞事故的主因。

防鸟撞玻璃设计纳《绿建》手册 观鸟会倡公用设施带头采用

本港每年发生多宗鸟撞玻璃墙伤亡意外，香港观鸟会欢迎当局于《生物多样性策略及行动计划》2035中，将防鸟撞玻璃设计纳入《绿建环评新建建筑》手册，并建议政府在公用设施带头采用，作出示范。

香港位处鸟类重要迁徙路线的「东亚——澳大利西亚飞行路线」，2022至2023年间，观鸟会于全港录得309只雀鸟遭遇鸟撞事故，当中284只死亡。涉事鸟类中60%为候鸟，88只为保育级别，鸟类集体迁徙事故达17宗。

逾半鸟撞事故发生在11层以上的高楼，与本港高楼密布及大厦采玻璃幕墙有关。观鸟会高级保育主任黄雪媚指，雀鸟误将大厦玻璃幕墙视为天空而撞上，国际间已逐步减少建筑物外墙的玻璃，或在玻璃贴上合乎规格的防鸟撞标记。

香港观鸟会高级保育主任黄雪媚建议政府在公用设施上带头采用「防鸟撞玻璃设计」。

她认同当局于《计划》中将防鸟撞设计纳入《绿建环评新建建筑》手册，但担心该认证属自愿参与性质，缺乏约束性，促未来列为新落成大厦的强制要求。她以南韩为例，当地政府牵头于公共设施采用防鸟撞设计，然后向商界推广。

环团成员Jack认为，纳入《绿建环评》属短期措施，建议渔护署跟进过去曾发生鸟撞，或具潜在风险的建筑物，督促尽快采用防鸟撞措施；长远而言，他建议当局立法规定所有建筑物必须加入防鸟撞设计，并订立罚则以作规管。

记者：关英杰