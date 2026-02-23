逾180配音员联署反对AI未经授权撷取声音 批行为侵权损害业界权益

AI配音软件或AI旁白生成器盛行，屡被指运用配音员或电视广播员的声音样本训练AI，损害配音员等相关行业的权益。香港配音从业员工会逾180位从业员发出联署声明，指出任何机构企业或个人，未经声明人或工会书面明确同意，不得以任何形式录制、收集、使用、修改、编辑或复制声明人之声音样本，作为生成式人工智能训练、模拟、语音合成，或其他类似科技之用途。

声明指，坚决反对一切未经授权撷取及运用声音资料之行为，视此为严重侵犯声音权益、职业尊严及创作自主。联署中又指，倘有违规，他们将依法保留追究法律责任之权利，包括但不限于要求停止侵权、赔偿损失及公开道歉等。

联署的配音员包括曾为《多啦A梦》静香角色配音的梁少霞和著名配音员黄荣璋等。

香港配音从业员工会在社交平台上载《严禁未经授权之生成式人工智能应用》联合声明。香港配音从业员工会fb