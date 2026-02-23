入境处乐队快闪贺新春 中西合璧传递喜庆与温馨

入境处乐队于年初七「人日」在总部大堂举行快闪音乐表演，预早庆祝元宵佳节，并向市民送上新春祝福。入境事务处处长郭俊峰亦到场致辞，祝愿市民龙马精神，「出入境」平安。

郭俊峰祝市民「出入境」平安

为庆祝新春佳节，入境处乐队于「人日」在总部上演快闪音乐会。表演由乐队中乐组及流行乐队联手演出，结合两种各具特色的音乐风格，为现场带来喜庆而温馨的气氛。

活动吸引不少到场办理手续的市民驻足欣赏，沉浸在精彩的演出中。入境事务处处长郭俊峰致辞时，除了祝贺市民马到功成，亦送上「出入境」平安的祝福，希望透过音乐散发温暖的正能量。

入境处处长郭俊峰致辞。

中乐组与流行乐队一起演出。

入境处乐队在总部举行快闪音乐表演。

