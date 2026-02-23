宏福苑安置︱麦美娟：宏志阁居民重返居所存三大难题 或须全部业主再签公契
政府早前公布宏福苑长远安置方案，政府以现金或楼换楼方式，直接收购除宏志阁外，7幢楼宇所有单位业权。民政及青年事务局局长麦美娟今日（23日）出席民青局新春酒会后见记者，交代宏福苑及宏志阁最新安置安排。她表示，宏福苑支援基金至今已筹得民间捐款44亿元，连同政府3亿元启动资金，合共47亿元，当中十多亿元已透过多项措施发放，并已预留款项为受影响居民提供租金补助至2027年。
按需要延长租金补助 前提须接受政府方案
麦美娟指，若居民选择政府提出的长远住屋方案，须于8月31日前作出决定。当局会按实际需要，适当延长租金补助，但前提是相关居民须接受政府方案，例如「楼换楼」或等候居屋入伙，确保善款用得其所，协助真正有需要住户。
宏志阁居民保守估计3至4个月方可重回居所
至于宏志阁居民能否重返居所，麦美娟表示，若要恢复入住，须解决三大问题。第一是火警后公共设施的安全与维修，包括水电及中央燃气系统等。由于相关喉管连接整个屋苑8座范围，现时其余7座已无法居住，有机会要为宏志阁重新铺设喉管。
第二是大厦本身的消防设备及电梯等设施。她指，部分设施在火警救援期间被拆除，现时消防系统亦已失效；同时原有电梯保养、消防装备及保安服务合约已届满，若要重新启用，须重新招标及签订合约，并由合资格承办商负责维修保养。
第三则涉及最复杂的法律及公契问题。她表示，现时宏福苑公契涵盖8座楼宇，若最终仅剩宏志阁一座，须处理公契分拆、费用承担及地契重订等安排，包括公共设施喉管、公私界线及土地范围重新设计，并可能需要所有业主重新签订公契。她坦言情况复杂，政府正与律政司及相关专业人士研究处理方案。
麦美娟保守估计，即使进展顺利，居民最快亦需3至4个月后方可迁回宏志阁。她指期间政府会协助合安推进相关工作，并透过解说专队为业主提供资讯及转介服务，支援其选择长远住屋安排。
记者：陈俊豪
