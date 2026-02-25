财政预算案2026｜子女免税额加至14万 消息人士：加幅合理 已考虑通胀等因素

【财政预算案2026/子女免税额】为向市民提供支持，并考虑到政府的财政状况，新一份《财政预算案》建议由2026／27课税年度起，把子女免税额及额外子女免税额由13万元增加至14万元，将惠及约36万名纳税人，每年税收减少约6亿8千万元。

已婚人士免税额由26万4千元增至29万元

此外，基本免税额及单亲免税额由13万2千元增加至14万5千元，已婚人士免税额由26万4千元增加至29万元，约有209万名纳税人受惠，每年税收减少约35亿6千万元。同时增加供养父母或祖父母的免税额及长者住宿照顾开支扣除上限，将惠及约83万名纳税人，每年税收减少约9亿7千万元。

供养60岁或以上父母或祖父母免税额加至5万5千元

供养60岁或以上父母或祖父母的免税额，由5万元增加至5万5千元，与父母或祖父母同住者所享有的额外免税额会按同样幅度增加；供养55至59岁的父母或祖父母的免税额，由2万5千元增加至2万7千5百元，与父母或祖父母同住者所享有的额外免税额会按同样幅度增加；父母或祖父母入住合资格院舍，长者住宿照顾开支的扣除上限，由10万元增加至11万元。

相信子女免税额增加为中产家庭带来甜头

政府消息人士表示，子女免税额的相关措施是配合政府鼓励市民生育，强调政府听到市民及政党人士的声音，考虑到政府财政有改善，加上已有多年没有调整，相信会为中产家庭带来甜头。她强调，如果一下子大幅度增加子女免税额，会影响政府财政，故相信今次加幅是合适，当中已经考虑通胀等因素。问及如日后政府财政不佳，会否有减少子女免税额的可能，政府消息人士表示，政府会不停检视相关政策。