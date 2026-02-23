Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

基孔肯雅热︱青衣自然径封逾两个月今重开 防护中心：社区传播链已切断

更新时间：17:57 2026-02-23 HKT
发布时间：17:57 2026-02-23 HKT

衞生防护中心宣布，因应去年底基孔肯雅热本地个案而封闭的青衣自然径，将于今日（23日）傍晚重开。中心指过去一个月蚊患处于低水平，评估后认为蚊患已受控，相关传播链已经切断。

曾现5宗个案 跨部门灭蚊两月

衞生防护中心表示，因应去年11月底录得5宗于青衣自然径一带感染的基孔肯雅热本地个案，于去年12月9日起暂停开放该径，以便进行大规模化学灭蚊及环境整治工作。

中心指，最后一宗相关个案于去年11月30日到访该径后再无新增本地个案，确认社区传播链已切断。过去两个多月，食环署、民政总署等多个政府部门已持续在自然径进行全面整治及灭蚊，包括清除弃置容器、积水垃圾等蚊虫滋生地，并进行密集式雾化处理及设置捕蚊器。食环署的诱蚊监测装置数据亦显示，过去一个月的蚊患情况处于低水平。经跨部门会议评估后，中心认为该径对公共衞生的威胁已大致解除，故决定重开。食环署会持续在该处一带加强蚊媒监测。

