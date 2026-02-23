LCK CUP︱传奇选手Faker落败无缘来港 疑「黄牛」急劈价止蚀 粉丝半价收飞求入场

电竞运动《英雄联盟》的韩国冠军联赛（LCK）早前宣布首次移师海外，于2月28日至3月1日，一连两日在香港启德体艺馆举行败者组决赛及总决赛。赛前，为一睹韩国知名电竞选手、六次夺得世界冠军的李相赫（Faker），不少粉丝「争崩头」抢门票，岂料Faker所在的T1战队，在败者组晋级赛中不敌DK，无缘来港献技。

Faker意外落败，网上瞬即出现抛售门票情况，当中虽然有不少原价放售，但亦出现「低于原价」、「含泪平放」、「两张当一张」等疑似黄牛「炒㶶飞」止蚀。其中，有人以$1,400放售两张价值1,188的门票，较原价平逾4成。

网民讥「你卖紧冇T1价值嘅飞」

有人欢喜有人愁，比赛过后，立即有不少买不到门票的粉丝希望平收门票，拍卖网上亦涌现「六折诚收」、「半价收3张」等帖子。有网民笑言，「你张飞原价入面，本身包咗『T1入决赛』嘅隐含价值。而家一输价值直接归零，而家你卖紧嘅只系『冇T1价值嘅飞』」。此外，有有网民于比赛时笑称，若Faker落败，门票将低至半价，「要卖就快」，岂料竟成真。

Faker获韩国颁授「青龙章」 表彰体育发展贡献

「2026 LCK Cup Finals in Hong Kong」，将于2月28日及3月1日，一连两日在启德体艺馆举行，门票于1月30日公开发售，火速售罄。

T1昨日（22日）与DK争夺晋级名额，虽然一度2比0领先对手，但最终被DK让二追三，DK将于周六（28日）在香港与BFX打败者组决赛，胜者将挑战BEN.G。

29岁的Faker被视为韩国电竞选手的标竿，出道至今均效力于T1战队，曾六度随队夺得《英雄联盟》世界赛冠军、两度夺得季中邀请赛冠军、十度赢得LCK联赛冠军等。他亦曾代表韩国，在2022年亚运英雄联盟项目上夺得金牌。今年1月，Faker更获韩国政府颁发「国家体育勋章青龙章」，该勋章旨在表彰对体育发展及国家形象提升有卓越贡献的人士，而Faker更是电竞史上获此殊荣的第一人