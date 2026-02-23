Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉署起诉秘书公司前总监 涉收贿6.7万元 转介三客户予竞争对手

社会
更新时间：16:04 2026-02-23 HKT
发布时间：16:04 2026-02-23 HKT

廉政公署今日（23日）落案起诉一名秘书公司前总监，控告她涉嫌收受贿款共逾67,000元，私下将公司三个客户转介予竞争对手。被告获廉署准予保释，以待星期三（25日）在东区裁判法院答辩。

苏淑仪，59岁，方圆企业服务集团（香港）有限公司（方圆）前公司秘书部总监，被控六项代理人接受利益罪，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条；以及两项欺诈罪，违反《盗窃罪条例》第16A（1）条。

合约价值共40万元

六项贪污控罪指，被告涉嫌收受卓富德企业服务有限公司一名董事贿款共逾67,000元，私下将上述三个方圆的客户共40万元之合约转介予卓富德；两项欺诈控罪指，被告涉嫌向上述其中一个客户讹称方圆无法为该客户提供服务，并意图诈骗而诱使该客户以共30,000元委聘卓富德提供服务。

方圆是企业服务公司，提供多项公司秘书及合规服务。于2021年3月至2023年12月案发期间，被告收到三个客户的服务要求，包括拟备年度内部监控检讨报告、起草年报，以及公证和文件加签服务。方圆在廉署调查案件期间提供全面协助。

