深井豪景花园穿梭巴士涉铲上斜坡撞倒女途人 58岁男司机被控危驾致他人重伤等两罪

社会
更新时间：15:46 2026-02-23 HKT
发布时间：15:46 2026-02-23 HKT

深井去年8月发生交通意外，豪景花园穿梭巴士男司机涉嫌在驾驶期间失控冲上斜坡，并撞倒六旬女途人，男司机被控危险驾驶引致他人身体受严重伤害等两罪。案件今早在沙田裁判法院首次提堂，被告暂毋须答辩，辩方申请将案件押后至4月13日再讯，待向控方索取文件，申请获裁判官批准，期间被告准以1万元保释候讯。

58岁被告彭文亮，报称非专营巴士司机，被控危险驾驶引致他人身体受严重伤害，以及使用一部载有非保持于可供应用及良好状态灭火器的车辆共两罪。

控罪指被告于2025年8月25日，在荃湾青山公路青龙头段豪景花园第7座外行车道近灯柱，在道路上危险驾驶一辆公共巴士，引致黄宝玉身体受严重伤害；另于同日同地，在道路上使用上述公共巴士，而该巴士内载有的灭火器并非在可供应用及良好的状态，即灭火筒失效、过期及已经压力不足。

案件编号：STCC734/2026
法庭记者：黄巧儿

