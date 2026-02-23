Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3夜归女沙田疑遭人尾随 事后身上沾不明液体 厨师被控游荡提堂

社会
更新时间：14:45 2026-02-23 HKT
发布时间：14:45 2026-02-23 HKT

34岁厨师涉嫌在去年圣诞至今年2月期间，3度尾随夜归女子，3名女子事后发现身上沾有不明液体，厨师被控3项游荡导致他人担心罪。案件今早在沙田裁判法院首次提堂，被告暂毋须答辩，控方申请将案件押后至4月10日再讯，待警方进一步调查及等候政府化验所报告，包括化验其中一名事主从身上检获的液体，另两名事主疑在案发后已自行抹去液体，故未能化验二人身上沾有的液体。裁判官批准押后申请，控方反对被告保释，裁判官听毕控辩双方陈词后，拒绝被告保释，期间被告还押候讯。

被告张祉宁，报称厨师，被控3项游荡导致他人担心罪。控罪指被告于2025年12月25日、2026年2月17日及19日，3度在沙田大围车公庙路18号围方外行人天桥（向田心村方向）及车公庙路游乐场近灯柱游荡，而被告单独在该处出现，导致女子何彤乐、邓嘉文及邝幸合理地担心本身的安全或利益。

案件编号：STCC748/2026
法庭记者：黄巧儿

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
旅游
22小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
7小时前
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
饮食
4小时前
原审时获裁定罪脱的刘伟聪遭律政司上诉。苏正谦摄
35+颠覆案丨12被告上诉 刘伟聪罪脱遭律政司上诉 上诉庭驳回全部上诉维持原判
社会
5小时前
00:43
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
2026-02-22 13:06 HKT
04:08
星岛申诉王｜香港山野悲歌 飞鹅山执避孕套+2000支烟头 净山义工：心痛香港
申诉热话
8小时前
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
影视圈
6小时前