3夜归女沙田疑遭人尾随 事后身上沾不明液体 厨师被控游荡提堂

34岁厨师涉嫌在去年圣诞至今年2月期间，3度尾随夜归女子，3名女子事后发现身上沾有不明液体，厨师被控3项游荡导致他人担心罪。案件今早在沙田裁判法院首次提堂，被告暂毋须答辩，控方申请将案件押后至4月10日再讯，待警方进一步调查及等候政府化验所报告，包括化验其中一名事主从身上检获的液体，另两名事主疑在案发后已自行抹去液体，故未能化验二人身上沾有的液体。裁判官批准押后申请，控方反对被告保释，裁判官听毕控辩双方陈词后，拒绝被告保释，期间被告还押候讯。

被告张祉宁，报称厨师，被控3项游荡导致他人担心罪。控罪指被告于2025年12月25日、2026年2月17日及19日，3度在沙田大围车公庙路18号围方外行人天桥（向田心村方向）及车公庙路游乐场近灯柱游荡，而被告单独在该处出现，导致女子何彤乐、邓嘉文及邝幸合理地担心本身的安全或利益。

案件编号：STCC748/2026

法庭记者：黄巧儿