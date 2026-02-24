财政预算案．前瞻︱地建会倡百元印花税扩至600万物业 代理商会吁重启置业资助贷款

新一份《财政预算案》公布在即，地产业界提出不同建议，地产建设商会早前已向政府递交意见书，包括将百元印花税征收门槛放宽至楼价600万或以下住宅，协助市民安居乐业；香港专业地产顾问商会则提出六大建议措施，包括重启置业资助贷款等。

预算案2026｜梁志坚：放宽印花税门槛可降低市民置业成本

地建会执委会主席梁志坚回复《星岛》查询时表示，商会早前已向政府递交意见，包括将现时楼价400万或以下物业，只须缴付100元从价印花税，进一步放宽至楼价600万或以下物业，最重要是降低市民置业成本，协助市民安居乐业，同时可以激活楼市及进一步释放购买力。

梁志坚：北都推地宜按步就班

至于其他建议，包括本港未来发展的重心北部都会区，强调「个发展商都有兴趣」参与投资及发展北都，惟政府目前仍然有好多详细资料尚未公布，希望政府公布更清晰及详细的发展蓝图，如各土地详细发展参数、基建配套设施落实日期、招标细节和条款等。

梁志坚续指，北都及三个「片区开发」模式发展的项目，规模庞大，一间发展商未必可以「食得起」，期望政府适当有序推出土地，要按部就班去做；最重要是吸引海外不同资金参与发展北都。

地建会执委会主席梁志坚

代理商会倡发展银发产业

另一方面，亦有不同地产代理商会向政府递交意见，香港专业地产顾问商会会长汪敦敬表示，已提出六大建议措施，包括强积金作买楼首期、重启置业资助贷款及租者置其屋计划、居屋未补地价部分作房产信托基、市区重建引入房产信托基金概念，以及发展银发产业。

汪敦敬解释，强积金的钱是属于市民，容许市民将强积金款项作上车买楼首期之用，可以即时解决一些买家首期不足问题。不过有官场人士分析，强积金是退休保障政策，核心目的是让市民达退休年龄时有一笔资金应付日常生活，不可随时提取，加上技术问题相当多，相信采纳机会甚微。

发展银发产业方面，汪敦敬指，目前自置居所没有按揭的供满楼占比达66%，将逆按揭概念扩大至安老服务，以支持年长人士安享晚年。

香港地产代理商总会主席潘达恒建议，首次置业可以承造高成数按揭，上限增至95%，由按揭保险担保，减轻首置负担；以及首置者享有一定税务优惠；建议若首年内以换楼形式置业，即买入比现在面积更大及银码较高的单位，并卖出原有单位，完成交易可获印花税减半，借此鼓励换楼及增加交投。另外，冀提高居屋第二市场按揭年期，令供楼负担减低，有助基层市民往上流，实现共融社会。

《星岛》地产组

