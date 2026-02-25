财政预算案2026︱综合帐目计及发债 提早恢复平衡 预测今年本港经济增长2.5%至3.5%

财政预算案2026今日（25日）发表，财政司司长陈茂波表示，本港的公共财政状况改善较预期快，经营帐目恢复盈余预测，综合帐目提早恢复平衡，让政府在力所能及的范围内，可适度增加对市民和中小企的支援。又预料今年本港经济增长2.5%至3.5%，整体通胀率1.8%；在2027年至2030年间，香港经济平均每年实质增长3%，基本通胀率为平均每年2%。

综合帐目计及发债所得 提早恢复平衡

陈茂波表示，过去一年经济和资本市场向好令税收增加，加上强化版财政整合计划渐见成果，本港的公共财政状况改善较预期快。今年度的经营帐目恢复盈余，综合帐目计及发债所得，亦提早恢复平衡，让政府在力所能及的范围内，可适度增加对市民和中小企的支援。

若美国减息步伐较预期慢 环球金融市场乐观情绪或受影响

陈茂波续指，国际大环境错综复杂。主要先进经济体反复的经贸政策，继续为全球贸易带来不确定性。若美国减息步伐较预期慢，现时环球金融市场的乐观情绪或会受影响。

2027年至2030年间平均每年实质增长3%

在香港经济增长方面，陈茂波指出，综合对目前环球和本地经济形势的研判，预测今年香港经济增长2.5%至3.5%。物价方面，陈茂波表示外围价格压力可控。随着本地经济持续扩张，今年通胀预计略高于去年。我们预测今年基本通胀率和整体通胀率分别为1.7%和1.8%。

中期而言，部分主要经济体的保护主义持续，环球经济继续碎片化。然而，「全球南方」崛起，世界贸易与投资版图重塑将为香港带来更多新市场和增长点。陈茂波预测香港经济在2027年至2030年间，平均每年实质增长3%，基本通胀率为平均每年2%。

陈茂波指，今年是「十五五」开局之年，香港将主动对接「十五五」规划，更好融入和服务国家发展大局，并继续积极参与粤港澳大湾区建设。政府致力扩充经济容量和提升竞争力，加快发展北部都会区，以人才和创科驱动增长，因地制宜发展新质生产力，推动经济高质量发展。

