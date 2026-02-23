Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉从富昌邨住所高处掉砖 七旬翁不认罪受审 警称单位内发现砖头

社会
更新时间：12:47 2026-02-23 HKT
发布时间：12:47 2026-02-23 HKT

78岁老翁涉嫌于去年9月于住所窗口掉下砖头，被控自建筑物掉下物体罪，他否认控罪今于西九龙裁判法院受审。辩方陈词指，证人口供及涉案闭路电视片段存疑点，另指老翁情绪不稳和从其家中搜出砖头不代表他有掉砖。裁判官余俊翔裁定表证成立，今午裁决。

被告审讯期间大闹「放屁」

被告王福昆否认一项自建筑物掉下物体罪，控罪指他于2025年9月10日，在香港九龙深水埗富昌邨富盈楼17楼某室自上述建筑物掉下东西，即一块砖头，以致对在公众地方，即九龙深水埗西邨路19号富昌邨富盈楼之内或附近的人造成危险。

老翁在审讯进行期间多次情绪激动，站起大喊「放屁！」，须由旁人安抚。

警称发现有人伸手出窗后关窗

承认事实指，被告于2025年9月10日下午被捕，被告为涉案单位的唯一租用者。当日到场调查的黄姓警员供称，2025年9月7日及9日接获报案指富昌邨富盈楼有人高空掷物，他遂与队员在9月10日到场调查。黄指分析得出物件从富盈楼17楼掷下，他其后到17楼走廊埋伏监视，期间见到有人打开涉案单位的窗，伸手之后关窗。

黄之后收到队员通知，指有人掉砖，他们遂到涉案单位调查。被告当时情绪不稳但最终同意开门，黄在单位厨房内木柜底发现一个红色胶袋，内有一块浅色砖头及两块红色砖头。黄于盘问时澄清登门调查时，红砖在胶袋旁，他坦言自己曾移动过砖头，是处理不当，亦同意他在走廊监视时，只见有人伸手出窗，但见不到是否手持物件。

翻查CCTV发现砖头由涉案单位掉下

同样到场调查的许姓女警员指，她当日到富盈楼埋伏监视，突然听到「砰」一声，到门口发现有三块烂砖头，遂通报队员。许之后到保安室翻查闭路电视片段，发现砖头是从涉案单位掉下。盘问下许称与17楼窥视的队员「夹过」，故确认闭路电视片段中掉下砖头的为17楼。

余官裁定表证成立，被告不作供亦无辩方证人。辩方结案陈词指，证人口供及涉案闭路电视片段存疑点，另指老翁情绪不稳和从其家中搜出砖头不代表他有掉砖。

案件编号：WKCC4025/2025
法庭记者：雷璟怡

