向疑犯索6万讹称事主愿收钱和解 男警认藉公职作出不当行为罪 3月判刑

29岁时任男警前年4月处理一宗强奸案时，向男疑犯讹称16岁女报案人愿以6万港元作庭外和解，男警今于区域法院承认1项「藉公职作出不当行为」，案情指当时律政司已建议警方不起诉该男疑犯，被告却向男疑犯讹称已「拆掂咗」案件，并指男疑犯须付6万元，女事主才不会追究。辩方求情指，被告一时想歪及对男疑犯不获起诉感到气愤，才想借此为女事主取得赔偿。暂委法官黄士翔押后案件至3月10日判刑，以待索取被告背景报告，期间被告还押。

律政司建议不起诉事主

被告吴伟峰，今承认于2024年4月26日至28日期间，在香港身为担任公职的人，即香港警队警员，在警方调查的一宗强奸案件中，在无合理辩解或理据的情况下，刻意行为不当，向疑犯X谎称受害人Y向X勒索港币6万元，以便Y作出不追究该案件，企图诱导X向被告交出港币6万元。他另被控一项企图欺诈罪，则获存档法庭、不予起诉。

案情指，被告案发时驻沙田重案组，他于2024年1月起负责调查一宗强奸案，该宗强奸案疑犯为19岁男子X，投诉人是16岁女子Y。2024年2月1日，警方在X未被拘捕的情况下与他进行警诫录影会面。X在警诫下保持缄默。

2024年3月，律政司指示警方进行进一步调查。同月26日，被告前往X的住所拍摄现场照片，及后被告单独与X交谈，并告诉X该宗强奸案的发展会对X不利，因为法庭在处理此类案件时会偏向相信女性投诉人的证供，并指X应该聘请律师及与家人商讨。

同年4月25日，律政司建议警方不起诉X，警方亦获指示取回强奸案的档案，及向Y送递信件以通知律政司决定。翌日，被告取回档案及信件，并通知其主管高级督察尹家乐，尹则指示被告把信件交给Y。

讹称事主愿收6万和解

自4月26日下午，被告开始透过WhatsApp联络X，声称已为X「拆掂咗」该强奸案，并讹称Y向X索取6万元，Y才不会再追究案件。被告又声称Y须在4月29日向律政司作出答复，因此要求X立即支付6万元，还叫X向家人寻求帮助以支付款项。X当晚把此事告知父亲Z，2人于同月28日到田心警署报案，期间被告仍继续联络X及催促X付款。被告其后被拘捕，亦在认人手续中被X认出。

辩方今求情时，指被告自2017年起加入警队，期间工作表现良好，并呈上19封嘉许信。辩方指被告在案中并无获得金钱，只是被告一时「谂歪」，希望为案中女事主取得赔偿，被告才犯案；被告同意并未与女事主讨论，只是他自己想出来，而其主管尹家乐也有为被告写求情信，当中也提到被告因为不起诉X，而感到气愤。

黄官则关注，被告出于一己私欲犯案，还是以自己方法执行心中正义，均有其严重性，而且被告向疑犯索要金钱，更是影响警队声誉。辩方指，被告明白其行为很差，也知道定罪会失去工作及代价很大，而被告原本投身警队，是有抱负及希望贡献社会，他愿意做无偿社会服务，望法庭考虑索取社会服务令报告。惟黄官不同意，最终仅为被告索取背景报告。

案件编号：DCCC1167/2024

法庭记者：王仁昌