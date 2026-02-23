入境处高级事务助理家暴妻儿 认6罪候惩 官：真系唔明点解争厕所争到要郁手

入境处高级事务助理因争厕所问题等家庭琐事，在3年间共6次袭击妻儿，将妻子推到墙壁上扼颈及箍5岁儿子的衣领等，更向妻儿挥动风筒。涉案男子今早在九龙城裁判法院承认6项普通袭击罪，辩方求情指，被告已深感后悔，被告不懂如何与太太相处及教导儿子，故涉及数次家庭纠纷。林官直斥「我真系唔明点解争厕所争到要郁手」，劝谕被告「你真系要好好管理下自己情绪」，明言案件涉及家庭袭击具一定严重性，将案件押后至3月9日判刑，待取社会服务令及感化令报告。

官劝被告与妻儿相处别沿用上班一套

49岁男被告A.T.K.，报称入境处高级事务助理，被控6项普通袭击罪。控罪指被告于2023年11月11日至2025年1月12日，分别3度在观塘将军澳道某住宅单位内袭击5岁男童Y；另于2021年12月25日至2023年9月6日，分别3度在相同地点袭击女子X。

裁判官林希维直斥，被告因「非常琐碎嘅事」伤害妻儿，案件涉及家庭袭击，具一定严重性。林官明言，被告因儿子在圣诞节「睇电视睇得夜」而与妻子起争执，惟儿子翌日「唔使返学」，林官指「见唔到理由要咁嬲」。林官明白，被告与妻子就教仔问题出现冲突，惟被告理应心平气和与妻子讨论，叫儿子上床睡觉，并不是以武力解决问题。

林官续斥，被告居然因厕所使用问题而伤害妻子，明言「我真系唔明点解要争厕所争到要郁手」，劝谕被告「你真系要好好管理下自己情绪」。林官提醒被告，不要将工作带回家，林官明白被告上班时须遵守纪律，惟与妻儿的相处方式并不能沿用上班的态度，「要倾要讲」，而非指挥妻儿遵守规则，否则便会出现很多冲突。林官关注，被告是否有寻求医疗协助，被告回应2月有复诊，日后会继续跟进情绪情况。林官认为，被告要继续寻求心理及精神科协助，将案件押后至3月9日判刑，待取社会服务令及感化令报告，明言所有判刑选择仍在考虑当中。

求情称因情绪问题犯案已深感后悔

辩方求情指，被告分别3次对妻子扼颈，及在「抢仔」期间箍到儿子的衣领，另对妻儿有挥动风筒的动作，惟风筒没有击中二人。辩方表示，被告对此已深感后悔，被告因个人问题，不懂如何与太太相处及教导儿子，故在3年间涉及数次家庭纠纷，被告现在亦要面对后果，与妻子正办离婚程序，在家事法庭另有聆讯。

辩方续称，被告日后会好好管理情绪，案发后接受课程，其情绪管理及家教问题已有改善。被告在1995年加入入境处，现时任职高级事务助理，惟因本案暂时停职，相信之后亦要进行记律聆讯，对事业方面有影响。因被告的职务关系，未必适合判处社会服务令，望法庭考虑判处被告监禁或非监禁刑罚，令被告能尽快复职。

为教仔、争厕所问题争执继而向妻儿扼颈

案情指，39岁女子X与被告在2018年结婚，及后诞下儿子Y，一家三口在2021年12月至2025年1月居住在涉案单位期间，被告袭击妻儿共6次。在2021年12月25日晚上11时许，被告见儿子未睡觉，仍在看电视，故感到愤怒。被告在责骂儿子期间，因教仔问题而与妻子发生肢体冲突，被告在盛怒下将妻子推到走廊墙上，并用双手扼著妻子的颈。

在2023年9月6日上午11时许，被告与妻子因厕所使用问题而争执，随后被告故技重施，再将妻子推到墙壁上扼颈。在同年11月11日晚上10时许，儿子在妻子的怀中，被告试图「抢仔」，欲将儿子从妻子的身边拉开但不果，被告随后用双手强行抓住儿子上衣的衣领。同年12月某日，被告因儿子发脾气，而扼住儿子的颈。

在2024年2月7日凌晨，被告突然发脾气而扼妻子的颈。在2025年1月12日，正当妻儿在客厅看电视时，被告突然冲进客厅，并向妻儿挥动风筒。翌日，警方接获求助，惟妻儿拒绝接受治疗。同月14日，被告被捕。

案件编号：KCCC900079/2025

法庭记者：黄巧儿